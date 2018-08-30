ЦПАУ готов, но пока не работает

Новый Центр предоставления административных услуг практически готов к работе. В здании, пристроенном к исполкому, расставляют мебель, оргтехнику и наводят порядок. Открытие центра запланировано на начало сентября. Но сначала, как рассказал городской голова Вадим Лях, ЦПАУ будет работать в тестовом режиме, поскольку сотрудникам нужно время на обучение.

Центр начнет свою деятельность в формате открытого офиса. Здесь будут предоставлять жителям более 160 админуслуг. Среди них, рассказывает руководитель ЦПАУ Анна Головаченко, услуги по оформлению заграничных и ID-паспортов.

- У нас будет 5 станций для сканирования отпечатков пальцев и оформления паспортов. Надеемся, это позволит решить проблему очередей, которая сейчас существует в Славянске, - говорит она.

Руководство ЦПАУ признается, что формат работы пока не знаком сотрудникам. Они до этого не имели дела с электронными очередями и ID-станциями.

- Смысл работы центра - сделать получение услуг комфортным для населения и отделить службы исполкома от заказчиков этих услуг. Это позволит убрать коррупционную составляющую. По большому счету, работники ЦПАУ будут «официантами», которые берут заказ, относят его в нужную службу исполкома, и приносят готовый результат, - объясняет Вадим Лях.

Ожидание «заказа» обещает быть комфортным. В ЦПАУ оборудуют детский уголок, комнату для кормящих матерей, санузел для маломобильных граждан. Каждый посетитель будет проходить электронную регистрацию и подходить к стойке, когда загорится его порядковый номер.

В амбициозных планах городского руководства - участие в общегосударственном конкурсе на мобильный офис ЦПАУ. Если удастся его выиграть, услуги, например, оформления ID-паспортов станут доступными для тех славянцев, которые по разным причинам не могут выходить из дома.