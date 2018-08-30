Кому помешала «Aroma kava» на Артема

Новый павильон «Aroma kava», появившийся пару месяцев назад в виде пристройки к магазину «Паляница» в микрорайоне Артема, успел стать объектом разбирательств.

В законности его установки усомнился депутат Славянского горсовета Сергей Пустовит, который направил в адрес городского головы запрос с просьбой разобраться в данной ситуации. Обращение было озвучено на пленарном заседании сессии городского совета в понедельник, 20 августа.

При этом Сергей Пустовит сослался на то, что выступает от имени местных жителей, которые адресовали ему соответствующий вопрос.

«Ко мне, как к депутату, обратились жители микрорайона Артема с вопросом о законности пристройки кафе «Aroma kava» к существующему магазину «Паляница», который находится на пересечении улиц Бульварной и Генерала Батюка. Прошу поручить управлению архитектуры выяснить вопрос относительно законности пристройки данного сооружения», - сказано в своем обращении.

На встрече с журналистами 28 августа городской голова Вадим Лях сообщил, что в настоящее время вопрос изучается профильными службами исполкома. Известно, что новый МАФ построил владелец существующего магазина «Паляница». В Госгеокадастр направлен запрос о том, не были ли при этом нарушены границы отведенного ранее участка.