 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Праздник в фотографиях

Дом Александрова начали красить

Антон Скворцов
30 августа 2018 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Как и было обещано, в Славянске началась покраска фасада памятника архитектуры местного значения – дома №4 на улице Шевченко. 

Покраска ведется со стороны улицы Банковской в направлении центральной площади. Первый этаж будет коричневым, второй – светло-зеленым. Обрамления окон и дверей, карнизы, лепнина и прочие архитектурные элементы остаются белыми. 

Напомним, что на покраску из местного бюджета выделено 190 тысяч гривен. Работы планируется окончить до Дня города.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

30 августа 2018

На Старогородском кладбище создадут мемориальный парк

Ремонт на Вольной окончен,на очереди - Бульварная

На улице Свободы стартовала реконструкция очередного участка

Дом Александрова начали красить

Кому помешала «Aroma kava» на Артема

Над 16-летним славянцем зло пошутили сверстники

Подросток из Харькова ограбил женщину в Славянске

Заботливая теща подарила мошенникам 1 тысячу долларов

В Славянском районе пропали девочки 14-ти и 16 лет

Машина сбила ребенка

Грузовик врезался в автобус

В центре Славянска очередная авария с участием автобуса

В Славянске начался прием документов для присвоения детям статуса пострадавших в АТО

ЦПАУ готов, но пока не работает

Сессия Славянского района: экологическая угроза, квадракоптер для полиции и реорганизация системы образования

Что мешает обустроить на Лимане место отдыха

Как обновился за лето сквер «Мечта»

Школы Славянска заполнены на 74%, садики - на 122%

Парк юркого периода

«Парад вышиванок», концерт и лазерное шоу

ДНК в Top Place: весело, уютно, комфортно

Торжественное собрание и «Тарасів дороговказ - 2»

29 августа 2018

В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»

Вадим Лях объяснил, зачем встречался с Пономаревым

На Дне флага активисты показали фото мэра Славянска с Вячеславом Пономаревым

«Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы

Праздник в фотографиях

Женский рекорд Украины на US Open

На улице Героев Труда будет велодорожка

На Дне города выступит «Скрябин»

Андрей Лунин перешел в «Леганес»

Также в разделе

На Старогородском кладбище создадут мемориальный парк

— 30 августа 2018 —

Концепцию дальнейшего развития территории Старогородского кладбища обсудили участники круглого стола, состоявшегося 22 августа. Кроме городского головы и начальников профильных отделов на встрече присутствовали историки и краеведы-общественники.

Читать далее ⇒

Ремонт на Вольной окончен,на очереди - Бульварная

— 30 августа 2018 —

Ремонт дороги и тротуара на ул. Вольной, расположенной в мкр-не Артема, обошелся в 2,96 млн грн. Об этом рассказал городской голова Славянска Вадим Лях. По его словам, осенью здесь высадят деревья, и на этом работы можно считать завершенными. 

Читать далее ⇒

На улице Свободы стартовала реконструкция очередного участка

— 30 августа 2018 —

Утром 29 августа началась реконструкция очередного участка улицы Свободы. Работы стартовали от пересечения с улицей Почтовой. 

Читать далее ⇒

Кому помешала «Aroma kava» на Артема

— 30 августа 2018 —

Новый павильон «Aroma kava», появившийся пару месяцев назад в виде пристройки к магазину «Паляница» в микрорайоне Артема, успел стать объектом разбирательств. 

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Дом Александрова начали красить »

Как и было обещано, в Славянске началась покраска фасада памятника архитектуры местного значения – дома №4 на улице Шевченко. 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

В Славянске начался прием документов для присвоения детям статуса пострадавших в АТО

Школы Славянска заполнены на 74%, садики - на 122%

«Парад вышиванок», концерт и лазерное шоу

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Над 16-летним славянцем зло пошутили сверстники

Подросток из Харькова ограбил женщину в Славянске

Заботливая теща подарила мошенникам 1 тысячу долларов

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области

В Славянском районе закончена уборочная кампания

Чем больше «Славгорводоканал» дает воды, тем меньше за нее платят

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Парк юркого периода

Взяли на горячем

Игры в ящик

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы

Женский рекорд Украины на US Open

Андрей Лунин перешел в «Леганес»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

30 августа 2018

На Старогородском кладбище создадут мемориальный парк

Ремонт на Вольной окончен,на очереди - Бульварная

На улице Свободы стартовала реконструкция очередного участка

Дом Александрова начали красить

Кому помешала «Aroma kava» на Артема

Над 16-летним славянцем зло пошутили сверстники

Подросток из Харькова ограбил женщину в Славянске

Заботливая теща подарила мошенникам 1 тысячу долларов

В Славянском районе пропали девочки 14-ти и 16 лет

Машина сбила ребенка

Грузовик врезался в автобус

В центре Славянска очередная авария с участием автобуса

В Славянске начался прием документов для присвоения детям статуса пострадавших в АТО

ЦПАУ готов, но пока не работает

Сессия Славянского района: экологическая угроза, квадракоптер для полиции и реорганизация системы образования

Что мешает обустроить на Лимане место отдыха

Как обновился за лето сквер «Мечта»

Школы Славянска заполнены на 74%, садики - на 122%

Парк юркого периода

«Парад вышиванок», концерт и лазерное шоу

ДНК в Top Place: весело, уютно, комфортно

Торжественное собрание и «Тарасів дороговказ - 2»

29 августа 2018

В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»

Вадим Лях объяснил, зачем встречался с Пономаревым

На Дне флага активисты показали фото мэра Славянска с Вячеславом Пономаревым

«Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы

Праздник в фотографиях

Женский рекорд Украины на US Open

На улице Героев Труда будет велодорожка

На Дне города выступит «Скрябин»

Андрей Лунин перешел в «Леганес»

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top