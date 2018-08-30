Дом Александрова начали красить

Как и было обещано, в Славянске началась покраска фасада памятника архитектуры местного значения – дома №4 на улице Шевченко.

Покраска ведется со стороны улицы Банковской в направлении центральной площади. Первый этаж будет коричневым, второй – светло-зеленым. Обрамления окон и дверей, карнизы, лепнина и прочие архитектурные элементы остаются белыми.

Напомним, что на покраску из местного бюджета выделено 190 тысяч гривен. Работы планируется окончить до Дня города.