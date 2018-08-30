|30 августа 2018
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Утром 29 августа началась реконструкция очередного участка улицы Свободы. Работы стартовали от пересечения с улицей Почтовой.
На первом этапе ведется подготовка будущего фронта работ: демонтаж старого асфальтового покрытия тротуара и уборка лишнего грунта с зеленой зоны между тротуаром и проезжей частью. После этого подготовленный участок по всей ширине выложат тротуарной плиткой. Кроме того, реконструкция предполагает замену бордюрного камня. Словом, пешеходная зона будет точно такой же, как и на участках, отремонтированных в прошлые годы.
Исходный проект стоимостью около 3 миллионов гривен предполагал реконструкцию отрезка улицы Свободы от ул. Почтовой до Торговой – этот участок оставался единственным, который еще не вымостили плиткой. Однако, как объяснил заместитель начальника УЖКХ Богдан Крайчев, суммы, которую выделил местный бюджет, на всю дистанцию недостаточно. В текущем году будет профинансировано порядка 1,7 миллиона гривен. Этих денег хватит, чтобы «дойти» от Почтовой до въезда к школе №15.
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• Ремонт на Вольной окончен,на очереди - Бульварная
• На улице Свободы стартовала реконструкция очередного участка
• Дом Александрова начали красить
• Кому помешала «Aroma kava» на Артема
• Над 16-летним славянцем зло пошутили сверстники
• Подросток из Харькова ограбил женщину в Славянске
• Заботливая теща подарила мошенникам 1 тысячу долларов
• В Славянском районе пропали девочки 14-ти и 16 лет
• В центре Славянска очередная авария с участием автобуса
• В Славянске начался прием документов для присвоения детям статуса пострадавших в АТО
• ЦПАУ готов, но пока не работает
• Сессия Славянского района: экологическая угроза, квадракоптер для полиции и реорганизация системы образования
• Что мешает обустроить на Лимане место отдыха
• Как обновился за лето сквер «Мечта»
• Школы Славянска заполнены на 74%, садики - на 122%
• «Парад вышиванок», концерт и лазерное шоу
• ДНК в Top Place: весело, уютно, комфортно
• Торжественное собрание и «Тарасів дороговказ - 2»
29 августа 2018
• В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»
• Вадим Лях объяснил, зачем встречался с Пономаревым
• На Дне флага активисты показали фото мэра Славянска с Вячеславом Пономаревым
• «Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы
• Женский рекорд Украины на US Open
• На улице Героев Труда будет велодорожка
• На Дне города выступит «Скрябин»
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Утром 29 августа началась реконструкция очередного участка улицы Свободы. Работы стартовали от пересечения с улицей Почтовой.