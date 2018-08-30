На улице Свободы стартовала реконструкция очередного участка

На первом этапе ведется подготовка будущего фронта работ: демонтаж старого асфальтового покрытия тротуара и уборка лишнего грунта с зеленой зоны между тротуаром и проезжей частью. После этого подготовленный участок по всей ширине выложат тротуарной плиткой. Кроме того, реконструкция предполагает замену бордюрного камня. Словом, пешеходная зона будет точно такой же, как и на участках, отремонтированных в прошлые годы.

Исходный проект стоимостью около 3 миллионов гривен предполагал реконструкцию отрезка улицы Свободы от ул. Почтовой до Торговой – этот участок оставался единственным, который еще не вымостили плиткой. Однако, как объяснил заместитель начальника УЖКХ Богдан Крайчев, суммы, которую выделил местный бюджет, на всю дистанцию недостаточно. В текущем году будет профинансировано порядка 1,7 миллиона гривен. Этих денег хватит, чтобы «дойти» от Почтовой до въезда к школе №15.