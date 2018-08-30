Ремонт на Вольной окончен,на очереди - Бульварная

Ремонт дороги и тротуара на ул. Вольной, расположенной в мкр-не Артема, обошелся в 2,96 млн грн. Об этом рассказал городской голова Славянска Вадим Лях. По его словам, осенью здесь высадят деревья, и на этом работы можно считать завершенными.

Отметим, что выполняла их та же подрядная организация, которая в минувшем сезоне не справилась с ремонтом ул. Ясной. Но в этот раз претензий к качеству работ не возникло.

- Они переделали Ясную за свой счет. Считаю, что сделали качественно, учли все претензии, - прокомментировал мэр.

На следующий год в планах значится ремонт тротуаров, установка бордюрного ограждения и внутридомовых дорог на ул. Бульварной. Озеленение и ремонт проезжей части там уже произведены.