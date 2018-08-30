На Старогородском кладбище создадут мемориальный парк

Повторная зачистка и правовой статус

За последние два месяца расчищенное от зелени кладбище снова заросло молодым кленом. Именно с этого начался разговор о будущей реконструкции территории. Как можно было понять, после повторной очистки участка от поросли, землю обработают средствами химической защиты, чтобы убить дикорастущую флору "на корню".

Закончив с этим вопросом, переключились на тему концепции развития объекта и его организационно-правовой формы. Предложение создать на базе кладбища историко-мемориальный центр вызвало контраргумент о том, что законодательство о сбережении историко-культурного наследия слишком громоздко, и "подгонка" проекта под его нормы займет очень много времени и труда.

Более удобный вариант предложила главный эколог Славянска Лариса Соловей. Она рассказала, что в перечне объектов городского озеленения имеется такая форма как мемориальный парк. Данный статус благоприятен и тем, что под него можно привлечь деньги областного экологического фонда. Часть средств в создание парка, по словам мэра Вадима Ляха, готов вложить городской бюджет. Какие-то финансы, возможно, сумеют получить от заграничных доноров общественники.

Кладбище без кладбища

Городской голова сказал, что после реализации проекта он хотел бы видеть на месте старого кладбища благоустроенную зеленую зону: с аллеями, лавочками, светильниками и несколькими мемориальными локациями. Объектов индустрии развлечений и коммерции, по словам мэра, здесь быть не должно.

Достаточно долго обдумывали участники круглого стола и название будущего парка. Сошлись в том, что слово "кладбище" в нем присутствовать не должно, ибо оно звучит слишком траурно. Отметим, что это же замечание сейчас обсуждается в тематических соцсетях. Как говорят комментаторы, вступать в группу "кладбище" им не вполне комфортно. В итоге, решено вынести вопрос с названием на общественное обсуждение. Соответствующая анкета должна вскоре появиться на сайте Славянского горсовета.

Информационный пробел

Инициативная группа просит отозваться славянцев, чьи родственники захоронены на Старогородском кладбище. Имеющиеся у горожан документы и фотографии просят передавать или присылать в Славянский краеведческий музей, расположенный на ул. Банковской, 31. Адрес электронной почты slavmuzeum@ gmail.com, тел.: 2-66-11 и 2-53-46. Собранная информация будет размещена на специальных стендах для увековечивания памяти похороненных здесь людей.

Какие-то данные планируется почерпнуть из церковно-приходских записей. Если согласуется вопрос оплаты, эту работу, возможно, доверят выполнить специалисту из Краматорска.