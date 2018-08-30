На Старогородском кладбище создадут мемориальный парк

|30 августа 2018
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Концепцию дальнейшего развития территории Старогородского кладбища обсудили участники круглого стола, состоявшегося 22 августа. Кроме городского головы и начальников профильных отделов на встрече присутствовали историки и краеведы-общественники.
За последние два месяца расчищенное от зелени кладбище снова заросло молодым кленом. Именно с этого начался разговор о будущей реконструкции территории. Как можно было понять, после повторной очистки участка от поросли, землю обработают средствами химической защиты, чтобы убить дикорастущую флору "на корню".
Закончив с этим вопросом, переключились на тему концепции развития объекта и его организационно-правовой формы. Предложение создать на базе кладбища историко-мемориальный центр вызвало контраргумент о том, что законодательство о сбережении историко-культурного наследия слишком громоздко, и "подгонка" проекта под его нормы займет очень много времени и труда.
Более удобный вариант предложила главный эколог Славянска Лариса Соловей. Она рассказала, что в перечне объектов городского озеленения имеется такая форма как мемориальный парк. Данный статус благоприятен и тем, что под него можно привлечь деньги областного экологического фонда. Часть средств в создание парка, по словам мэра Вадима Ляха, готов вложить городской бюджет. Какие-то финансы, возможно, сумеют получить от заграничных доноров общественники.
Городской голова сказал, что после реализации проекта он хотел бы видеть на месте старого кладбища благоустроенную зеленую зону: с аллеями, лавочками, светильниками и несколькими мемориальными локациями. Объектов индустрии развлечений и коммерции, по словам мэра, здесь быть не должно.
Достаточно долго обдумывали участники круглого стола и название будущего парка. Сошлись в том, что слово "кладбище" в нем присутствовать не должно, ибо оно звучит слишком траурно. Отметим, что это же замечание сейчас обсуждается в тематических соцсетях. Как говорят комментаторы, вступать в группу "кладбище" им не вполне комфортно. В итоге, решено вынести вопрос с названием на общественное обсуждение. Соответствующая анкета должна вскоре появиться на сайте Славянского горсовета.
Инициативная группа просит отозваться славянцев, чьи родственники захоронены на Старогородском кладбище. Имеющиеся у горожан документы и фотографии просят передавать или присылать в Славянский краеведческий музей, расположенный на ул. Банковской, 31. Адрес электронной почты slavmuzeum@ gmail.com, тел.: 2-66-11 и 2-53-46. Собранная информация будет размещена на специальных стендах для увековечивания памяти похороненных здесь людей.
Какие-то данные планируется почерпнуть из церковно-приходских записей. Если согласуется вопрос оплаты, эту работу, возможно, доверят выполнить специалисту из Краматорска.
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30 августа 2018
• На Старогородском кладбище создадут мемориальный парк
• Ремонт на Вольной окончен,на очереди - Бульварная
• На улице Свободы стартовала реконструкция очередного участка
• Дом Александрова начали красить
• Кому помешала «Aroma kava» на Артема
• Над 16-летним славянцем зло пошутили сверстники
• Подросток из Харькова ограбил женщину в Славянске
• Заботливая теща подарила мошенникам 1 тысячу долларов
• В Славянском районе пропали девочки 14-ти и 16 лет
• В центре Славянска очередная авария с участием автобуса
• В Славянске начался прием документов для присвоения детям статуса пострадавших в АТО
• ЦПАУ готов, но пока не работает
• Сессия Славянского района: экологическая угроза, квадракоптер для полиции и реорганизация системы образования
• Что мешает обустроить на Лимане место отдыха
• Как обновился за лето сквер «Мечта»
• Школы Славянска заполнены на 74%, садики - на 122%
• «Парад вышиванок», концерт и лазерное шоу
• ДНК в Top Place: весело, уютно, комфортно
• Торжественное собрание и «Тарасів дороговказ - 2»
29 августа 2018
• В Славянске ищут строителей для «Прозрачного офиса»
• Вадим Лях объяснил, зачем встречался с Пономаревым
• На Дне флага активисты показали фото мэра Славянска с Вячеславом Пономаревым
• «Динамо» продолжит выступления в Лиге Европы
• Женский рекорд Украины на US Open
• На улице Героев Труда будет велодорожка
• На Дне города выступит «Скрябин»
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Концепцию дальнейшего развития территории Старогородского кладбища обсудили участники круглого стола, состоявшегося 22 августа. Кроме городского головы и начальников профильных отделов на встрече присутствовали историки и краеведы-общественники.