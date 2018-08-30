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Фотофакт

Праздник в фотографиях

На Старогородском кладбище создадут мемориальный парк

Павел Коротенко
30 августа 2018 Просмотров: 80 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
С момента последней очистки территория старого городского кладбища снова покрылась кустарником, что нивелировало эффект проделанной ранее работы.

Концепцию дальнейшего развития территории Старогородского кладбища обсудили участники круглого стола, состоявшегося 22 августа. Кроме городского головы и начальников профильных отделов на встрече присутствовали историки и краеведы-общественники.

Повторная зачистка и правовой статус

За последние два месяца расчищенное от зелени кладбище снова заросло молодым кленом. Именно с этого начался разговор о будущей реконструкции территории. Как можно было понять, после повторной очистки участка от поросли, землю обработают средствами химической защиты, чтобы убить дикорастущую флору "на корню".

Закончив с этим вопросом, переключились на тему концепции развития объекта и его организационно-правовой формы. Предложение создать на базе кладбища историко-мемориальный центр вызвало контраргумент о том, что законодательство о сбережении историко-культурного наследия слишком громоздко, и "подгонка" проекта под его нормы займет очень много времени и труда. 

Более удобный вариант предложила главный эколог Славянска Лариса Соловей. Она рассказала, что в перечне объектов городского озеленения имеется такая форма как мемориальный парк. Данный статус благоприятен и тем, что под него можно привлечь деньги областного экологического фонда. Часть средств в создание парка, по словам мэра Вадима Ляха, готов вложить городской бюджет. Какие-то финансы, возможно, сумеют получить от заграничных доноров общественники.

Кладбище без кладбища

Городской голова сказал, что после реализации проекта он хотел бы видеть на месте старого кладбища благоустроенную зеленую зону: с аллеями, лавочками, светильниками и несколькими мемориальными локациями. Объектов индустрии развлечений и коммерции, по словам мэра, здесь быть не должно. 

Достаточно долго обдумывали участники круглого стола и название будущего парка. Сошлись в том, что слово "кладбище" в нем присутствовать не должно, ибо оно звучит слишком траурно. Отметим, что это же замечание сейчас обсуждается в тематических соцсетях. Как говорят комментаторы, вступать в группу  "кладбище" им не вполне комфортно. В итоге, решено вынести вопрос с названием на общественное обсуждение. Соответствующая анкета должна вскоре появиться на сайте Славянского горсовета.

Информационный пробел

Инициативная группа просит отозваться славянцев, чьи родственники захоронены на Старогородском кладбище. Имеющиеся у горожан документы и фотографии просят передавать или присылать в Славянский краеведческий музей, расположенный на ул. Банковской, 31. Адрес электронной почты slavmuzeum@ gmail.com, тел.: 2-66-11 и 2-53-46. Собранная информация будет размещена на специальных стендах для увековечивания памяти похороненных здесь людей. 

Какие-то данные планируется почерпнуть из церковно-приходских записей. Если согласуется вопрос оплаты, эту работу, возможно, доверят выполнить специалисту из Краматорска.

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Комментарии к статье «На Старогородском кладбище создадут мемориальный парк»

Концепцию дальнейшего развития территории Старогородского кладбища обсудили участники круглого стола, состоявшегося 22 августа. Кроме городского головы и начальников профильных отделов на встрече присутствовали историки и краеведы-общественники.

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