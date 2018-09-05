На теплосчетчики у горсовета денег нет

Еще далеко не все многоэтажки оборудованы счетчиками, и их жителям, как правило, приходится платить за тепло больше, нежели в домах, где такой учет существует.

Увы, но в этом году новых теплосчетчиков в городе не прибавится. Вадим Лях объяснил, что на это мероприятие необходимо порядка 9 млн гривен, причем сумма была рассчитана по ценам прошлого года. На сегодняшний день местный бюджет такими средствами не располагает, поэтому городским властям остается рассчитывать либо на область, либо на специальную государственную программу.