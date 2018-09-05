На теплосчетчики у горсовета денег нет

|5 сентября 2018
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В преддверии нового отопительного сезона вновь становится актуальным вопрос оснащения многоквартирных домов приборами учета тепла.
Еще далеко не все многоэтажки оборудованы счетчиками, и их жителям, как правило, приходится платить за тепло больше, нежели в домах, где такой учет существует.
Увы, но в этом году новых теплосчетчиков в городе не прибавится. Вадим Лях объяснил, что на это мероприятие необходимо порядка 9 млн гривен, причем сумма была рассчитана по ценам прошлого года. На сегодняшний день местный бюджет такими средствами не располагает, поэтому городским властям остается рассчитывать либо на область, либо на специальную государственную программу.
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• Жребий для «Шахтера»: снова «Манчестер Сити», а «Хоффенхайм» и «Лион» - впервые
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• Лидерство «Шахтера», характер «Александрии», сенсация в столице
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• На Старогородском кладбище создадут мемориальный парк
• Ремонт на Вольной окончен,на очереди - Бульварная
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• Над 16-летним славянцем зло пошутили сверстники
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• Заботливая теща подарила мошенникам 1 тысячу долларов
• В Славянском районе пропали девочки 14-ти и 16 лет
• В центре Славянска очередная авария с участием автобуса
• В Славянске начался прием документов для присвоения детям статуса пострадавших в АТО
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В преддверии нового отопительного сезона вновь становится актуальным вопрос оснащения многоквартирных домов приборами учета тепла.