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Фотофакт

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На теплосчетчики у горсовета денег нет

Антон Скворцов
5 сентября 2018 Просмотров: 44 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В преддверии нового отопительного сезона вновь становится актуальным вопрос оснащения многоквартирных домов приборами учета тепла.

Еще далеко не все многоэтажки оборудованы счетчиками, и их жителям, как правило, приходится платить за тепло больше, нежели в домах, где такой учет существует. 

Увы, но в этом году новых теплосчетчиков в городе не прибавится. Вадим Лях объяснил, что на это мероприятие необходимо порядка 9 млн гривен, причем сумма была рассчитана по ценам прошлого года. На сегодняшний день местный бюджет такими средствами не располагает, поэтому городским властям остается рассчитывать либо на область, либо на специальную государственную программу.

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Комментарии к статье «На теплосчетчики у горсовета денег нет»

В преддверии нового отопительного сезона вновь становится актуальным вопрос оснащения многоквартирных домов приборами учета тепла.

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Подросток из Харькова ограбил женщину в Славянске

Заботливая теща подарила мошенникам 1 тысячу долларов

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Машина сбила ребенка

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