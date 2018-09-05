Возле сквера Шевченко будет сквер Шнуркова

|5 сентября 2018
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В Славянске 29 августа состоялись общественные слушания. Их темой стала судьба посадки, проходящей вдоль четной стороны улицы Шевченко между одноименным сквером и пересечением с ул. Одесской.
После нескольких десятилетий забвения посадка вдоль северной части улицы Шевченко вдруг стала объектом сразу двух инициатив. В прошлом году представители протестантской церкви обратились к горсовету за разрешением построить здесь образовательный центр и благоустроить прилегающую территорию. Разрешение на разработку технической документации депутаты дали, но на сессию этот вопрос так и не попал - его рассмотрение отложили.
Нужно сказать, что перспектива строительства в зеленой зоне образовательного комплекса понравилась не всем местным жителям. И если сначала критическая аргументация строилась больше на эмоциях, то весной 2018-го инициативная группа жителей определилась со своей позицией и высказала пожелание создать на территории посадки сквер имени Авксентия Шнуркова. Идею объясняют тем, что к зеленой зоне примыкает улица, носящая теперь имя мецената. Переписка с городским руководством длилась с мая по август и завершилась встречей всех заинтересованных сторон.
Общаясь с жителями улицы Шевченко и прилегающего частного сектора, городской голова Вадим Лях подтвердил готовность поддержать инициативу создания в городе нового сквера и попросил горожан четче сформулировать свои пожелания. Это необходимо для составления технических условий на разработку детального плана территории. Параллельно с этой работой, по его словам, будет производиться паспортизация участка и инвентаризация зеленых насаждений. Данные процедуры мэр прогнозирует завершить до конца года, чтобы уже в марте 2019-го выделить средства на разработку проектно-сметной документации. Очистку территории, как считает мэр, можно начинать уже ранней весной.
Отметим, что описанный алгоритм отрабатывался на Старогородском кладбище. Там процесс расчистки участка, увы, застопорился и снова перешел в фазу общественных консультаций.
Если все предлагаемые общественностью проекты реализуются, то вдоль улицы Шевченко появится целый комплекс зеленых зон. Помимо сквера Шевченко, здесь будет сквер Шнуркова и мемориальный парк на месте старого городского кладбища. Хорошо это или плохо - решать горожанам.
Добавим, что идею создания на месте запущенной посадки благоустроенной зоны семейного отдыха поддержал и пастор церкви "Добрая весть" Петр Дудник, ходатайствовавший ранее о строительстве здесь образовательного центра. Приветствуя такое решение, он все же поинтересовался у Вадима Ляха - найдется ли в Славянске участок для строительства задуманного церковью объекта. В ответ городской голова сказал: "Будем думать".
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Комментарии к статье «Возле сквера Шевченко будет сквер Шнуркова»
В Славянске 29 августа состоялись общественные слушания. Их темой стала судьба посадки, проходящей вдоль четной стороны улицы Шевченко между одноименным сквером и пересечением с ул. Одесской.