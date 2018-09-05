Как в Славянске будут следить за объектами коммунальной собственности

Комиссия по контролю за использованием объектов коммунальной собственности будет работать в открытом режиме. Такое решение было принято на первом заседании временной депутатской комиссии, состоявшемся 4 сентября.

Продолжительные роды

Стоит вспомнить, что создание депутатским корпусом нового контрольного органа сопровождалось рядом недоразумений. 27 августа на сессии Славянского горсовета данный вопрос набрал всего 15 голосов «за», после чего городской голова объявил решение не принятым. Однако после сессии выяснилось, что регламент работы горсовета предусматривает утверждение подобных проектов третью депутатских голосов. То есть 15-ти голосов оказалось достаточно, и комиссию признали легитимной. В первоначальной редакции в ее состав вошли 7 депутатов. По словам председателя Ольги Алтуниной, она обращалась к фракции депутатского большинства с предложением включить в комиссию и своих представителей, однако ответ был отрицательным.

Тем не менее, позиция «Оппоблока» оказалась изменчивой. В настоящее время на сайте горсовета размещен проект решения, предлагающий расширить количественный состав контрольной комиссии за счет еще 8 депутатов. Примечательно, что часть из них голосовала против создания органа или от голосования воздержалась. Будет ли состав комиссии обновлен, покажет следующая сессия городского совета.

Обращает на себя внимание и количественный показатель – семерке уже вошедших в орган депутатов предлагается противопоставить 8 человек из депутатского большинства. Результат голосования при таком раскладе предугадать легко.

Организационные вопросы

Заседание комиссии в первоначально утвержденном составе состоялось 5 сентября. Депутаты назначили Алексея Яковленко заместителем председателя, а Игоря Жирова – секретарем комиссии, после этого перешли к обсуждению режима работы. С общего одобрения этот процесс решено сделать максимально открытым для общественности. Проводить заседания собравшиеся постановили не реже 1 раза в 2 недели. Также комиссия проголосовала за возможность привлечения к работе на безоплатной основе внешних экспертов и специалистов.

Кроме того, утвердили решение о проведении информационной кампании среди предпринимателей и населения для разъяснения целей и задач, которые ставит перед собой комиссия. Она должна выяснить целесообразность и эффективность распоряжения недвижимыми объектами коммунальной собственности исполнительным комитетом.

Что хотим узнать

Больше всего времени членам комиссии потребовалось для определения того, какие именно документы они собираются изучать, и где это лучше делать. Вариант - ходить по объектам, балансодержателям и арендаторам, равно как и предложение вызывать их со всеми документами в исполком, признали слишком сложным. Окончательное решение по данному вопросу так и не приняли.

К нему решили вернуться после того, как отдел коммунальной собственности предоставит комиссии перечень объектов коммунальной собственности, разбитый на три категории: а) все объекты; б) арендуемые помещения; в) помещения, переданные в безоплатное пользование.

Много полемики вызвал и вопрос оформления полученных данных. Посовещавшись с руководителем отдела информационного обеспечения, комиссия решила, что удобней обрабатывать информацию в цифровом виде, тем более, что далее ее хотят сделать общедоступной через платформу «открытые данные». Напомним, что такая опция на сайте горсовета уже существует, однако ее наполнение пока отстает от требований нормативных актов.

По прогнозам, работу комиссия должна выполнить за 2-3 месяца. Но сами участники не уверены, что такого срока будет достаточно.