В Славянске решили бороться с пуховыми тополями

Для многих горожан этот пух – настоящее бедствие. Во время массового опадания он может попадать в глаза и нос прохожим, залетать в жилье или забивать москитные сетки на окнах. Скопления пуха на обочинах привлекают мальчишек, которые забавляются тем, что бросают в него зажженные спички и с восторгом наблюдают за молниеносным распространением огня. И хорошо, если в этот момент рядом не окажется сухой травы или мусора.

Дабы искоренить это явление, руководство города начало сбор информации о местах произрастания пухообразующих тополей. Всем жителям города предлагается сообщать соответствующие адреса в отдел экологи горсовета. Это можно сделать лично, придя в кабинет 304 на 3 этаже исполкома, либо позвонить по телефону (06262) 3-40-16, либо отправить электронное письмо по адресу ecology@slavrada.gov.ua. При этом, кроме адреса, желательно сообщить примерное количество деревьев. На основании полученных данных будет рассчитан приблизительный объем финансовых средств, которые необходимо запланировать в местном бюджете на следующий год на борьбу с нежелательными зелеными насаждениями.

Городской голова Вадим Лях уточнил, что предпочтение будет отдаваться кронированию, то есть удалению основной массы ветвей. По его словам, эта работа в городе практикуется достаточно широко, и уже показывает положительные результаты. Полностью дерево будут убирать, если предварительное обследование покажет, что оно гнилое и вскорости может упасть.

«Сказать, что мы будем сносить все пуховые тополя, нельзя - такая задача не стоит», - подчеркнул мэр.