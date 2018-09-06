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Фотофакт

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На Вольной монтируют новые светофоры

Антон Скворцов
6 сентября 2018 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На этой неделе на перекрестке улиц Вольной и Батюка начался долгожданный монтаж нового светофорного объекта.

Старые неисправные светофоры убрали на прошлой неделе. 4 сентября на их месте появились стойки, а на следующий день на них начали крепить новые светодиодные устройства. Работы ведет предприятие «Донбасс-Информ-Ресурсы». 

Всего на перекрестке будет 16 светофоров: 8 автомобильных и столько же пешеходных. При этом четыре автомобильных светофора оснастят табло обратного отсчета времени. Кроме светофоров, на стойках установят новые дорожные знаки. 

Монтаж планируется завершить в течение недели.

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Комментарии к статье «На Вольной монтируют новые светофоры»

На этой неделе на перекрестке улиц Вольной и Батюка начался долгожданный монтаж нового светофорного объекта.

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