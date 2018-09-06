На Вольной монтируют новые светофоры

|6 сентября 2018
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На этой неделе на перекрестке улиц Вольной и Батюка начался долгожданный монтаж нового светофорного объекта.
Старые неисправные светофоры убрали на прошлой неделе. 4 сентября на их месте появились стойки, а на следующий день на них начали крепить новые светодиодные устройства. Работы ведет предприятие «Донбасс-Информ-Ресурсы».
Всего на перекрестке будет 16 светофоров: 8 автомобильных и столько же пешеходных. При этом четыре автомобильных светофора оснастят табло обратного отсчета времени. Кроме светофоров, на стойках установят новые дорожные знаки.
Монтаж планируется завершить в течение недели.
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5 сентября 2018
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• ФК «Славянск» прервал победную поступь «Сапфира»
• Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал US Open
• Как в Славянске будут следить за объектами коммунальной собственности
• Жребий для «Шахтера»: снова «Манчестер Сити», а «Хоффенхайм» и «Лион» - впервые
• Возле сквера Шевченко будет сквер Шнуркова
• Лидерство «Шахтера», характер «Александрии», сенсация в столице
• На теплосчетчики у горсовета денег нет
• Будут ли на День города продавать спиртное
• Каждый год будут ремонтировать по памятнику
• Зачем разобрали памятник на «Славтяжмаше»
• Лучше всего с ВНО справились в ООШ №15. На последнем месте - ООШ №6
• Когда и сколько будут отдыхать славянские школьники
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3 сентября 2018
• Мы вернем государственный заказ на украинские заводы, и страна ЗаРаботает!
30 августа 2018
• На Старогородском кладбище создадут мемориальный парк
• Ремонт на Вольной окончен,на очереди - Бульварная
• На улице Свободы стартовала реконструкция очередного участка
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На этой неделе на перекрестке улиц Вольной и Батюка начался долгожданный монтаж нового светофорного объекта.