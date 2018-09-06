На Вольной монтируют новые светофоры

На этой неделе на перекрестке улиц Вольной и Батюка начался долгожданный монтаж нового светофорного объекта.

Старые неисправные светофоры убрали на прошлой неделе. 4 сентября на их месте появились стойки, а на следующий день на них начали крепить новые светодиодные устройства. Работы ведет предприятие «Донбасс-Информ-Ресурсы».

Всего на перекрестке будет 16 светофоров: 8 автомобильных и столько же пешеходных. При этом четыре автомобильных светофора оснастят табло обратного отсчета времени. Кроме светофоров, на стойках установят новые дорожные знаки.

Монтаж планируется завершить в течение недели.