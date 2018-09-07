Жители Свободы, 16, жалуются на автомойку под окнами

|7 сентября 2018
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Жители дома №16 на улице Свободы, чьи окна выходят на расположенную через дорогу автомойку самообслуживания «Twister wash», требуют запретить круглосуточный режим работы объекта.
Свои претензии представители 9-этажки озвучили на заседании исполкома 5 сентября. В качестве делегации пришли пятеро жителей дома во главе с председателем комитета микрорайона «Центр-2» Ольгой Карпенко, которая также живет по этому адресу.
По их словам, едва ли не каждую ночь из машин, которые заезжают на автомойку, гремит музыка, доносится рев моторов и визг покрышек. Некоторые клиенты находятся в нетрезвом состоянии и не отдают себе отчет в том, что в доме поблизости людям хочется покоя. Жильцам приходилось уже не раз вызывать полицию, однако правоохранители решают проблему лишь временно.
Но если музыку можно считать явлением эпизодическим, то шум воды, которая хлещет из шлангов под огромным давлением, доносится с автомойки постоянно и здоровому сну отнюдь не благоприятствует. Кроме того, жители жалуются, что им приходится вдыхать химические составы, которые используются в процессе мытья автомобилей и распространяются в воздухе.
Ольга Карпенко утверждает, что автомойка была построена в этом месте незаконно, поскольку земельный участок выделялся под размещение магазина автозапчастей.
Жильцы дома настроены решительно и заявили, что будут обращаться в суд, если вопрос не удастся решить административным путем.
В свою очередь, начальник отдела торговли Олег Яковенко сообщил, что в адрес исполкома поступили уже 4 жалобы на работу автомойки. Все они касаются нарушений тишины в ночное время. Между тем, проведенные специалистами СЭС замеры показали, что уровень шума не превышает санитарные нормы. Однако, по его словам, такие замеры проводились вблизи объекта. А для полноты картины необходимо, чтобы замеры были проведены непосредственно в одной из квартир. Впрочем, надо полагать, речь идет о шуме, которое издает оборудование автомойки, в то время как жителей больше волнуют музыкальные экзерсисы автомобилистов.
В итоге члены исполнительного комитета решили разобраться с проблемным вопросом, и проект решения о разрешении круглосуточного режима работы автомойки не рассматривать.
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Жители дома №16 на улице Свободы, чьи окна выходят на расположенную через дорогу автомойку самообслуживания «Twister wash», требуют запретить круглосуточный режим работы объекта.