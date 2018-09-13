В трех микрорайонах Славянска открылись пункты приема Пенсионного фонда

В Славянске 6 сентября состоялось открытие трех агентских пунктов по предоставлению услуг Пенсионным фондом. Удаленные пункты появились в мкр-нах Железнодорожный, Черевковка и Славкурорт. Благодаря им пенсионеры смогут решить свои проблемы, не выезжая в управление, расположенное в центре города.

Как рассказала начальник Славянского объединенного управления ПФ Украины Елена Литвиненко, в вышеназванных микрорайонах проживают 35,5 тыс. человек. 17,8 тыс. из них - пенсионеры. Теперь все они могут на месте получить консультации по вопросам пенсионного законодательства, информацию из реестра застрахованных лиц, заказать и получить справки и пенсионные удостоверения.

Более того, услугами агентского пункта теперь имеют возможность пользоваться и отдыхающие санатория «Славянский», расположенного на Славкурорте. Для них это особенно актуально, ведь там лечатся люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата.