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В трех микрорайонах Славянска открылись пункты приема Пенсионного фонда

Светлана Вьюниченко
13 сентября 2018 Просмотров: 53 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В микрорайоне Славкурорт наличие агентского пункта особенно важно для маломобильных категорий граждан.

В Славянске 6 сентября состоялось открытие трех агентских пунктов по предоставлению услуг Пенсионным фондом. Удаленные пункты появились в мкр-нах Железнодорожный, Черевковка и Славкурорт. Благодаря им пенсионеры смогут решить свои проблемы, не выезжая в управление, расположенное в центре города.

Как рассказала начальник Славянского объединенного управления ПФ Украины  Елена Литвиненко, в вышеназванных микрорайонах проживают 35,5 тыс. человек. 17,8 тыс. из них - пенсионеры. Теперь все они могут на месте получить консультации по вопросам пенсионного законодательства, информацию из реестра застрахованных лиц, заказать и получить справки и пенсионные удостоверения.

Более того, услугами агентского пункта теперь имеют возможность пользоваться и отдыхающие санатория «Славянский», расположенного на Славкурорте. Для них это особенно актуально, ведь там лечатся люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

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В Славянске 6 сентября состоялось открытие трех агентских пунктов по предоставлению услуг Пенсионным фондом. Удаленные пункты появились в мкр-нах Железнодорожный, Черевковка и Славкурорт. Благодаря им пенсионеры смогут решить свои проблемы, не выезжая в управление, расположенное в центре города.

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