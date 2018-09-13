На остановке «Лесной» отремонтировали заездной карман

Как правило, из-за большой нагрузки такие участки транспортной инфраструктуры страдают в первую очередь. К примеру, на многих остановках в городе можно видеть, как асфальт «волной» поднимается к бордюру. Деформация происходит в жару, когда асфальтобетонное покрытие размягчается, и на него действует вес груженого транспорта.

Чтобы такого не случилось на «Лесном», здесь, кроме замены покрытого выбоинами асфальта, полностью меняют и дорожное основание. Сверху новой «подушки» уложили два слоя асфальтобетона.

Ремонтные работы повлекли некоторые неудобства для водителей общественного транспорта и пассажиров. Впрочем, продлились они недолго: представитель подрядного предприятия пообещал завершить ремонт до конца дня.