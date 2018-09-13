На остановке «Лесной» отремонтировали заездной карман

|13 сентября 2018
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Подъездной карман конечной остановки общественного транспорта в микрорайоне Лесной решили капитально отремонтировать. Работы здесь велись 12 сентября.
Как правило, из-за большой нагрузки такие участки транспортной инфраструктуры страдают в первую очередь. К примеру, на многих остановках в городе можно видеть, как асфальт «волной» поднимается к бордюру. Деформация происходит в жару, когда асфальтобетонное покрытие размягчается, и на него действует вес груженого транспорта.
Чтобы такого не случилось на «Лесном», здесь, кроме замены покрытого выбоинами асфальта, полностью меняют и дорожное основание. Сверху новой «подушки» уложили два слоя асфальтобетона.
Ремонтные работы повлекли некоторые неудобства для водителей общественного транспорта и пассажиров. Впрочем, продлились они недолго: представитель подрядного предприятия пообещал завершить ремонт до конца дня.
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• ФК «Славянск» взял реванш у «Шахтера»
• Новак Джокович и Наоми Осака – победители US Open
10 сентября 2018
• Партия "Основа": "Мы видим Украину парламентской республикой с сильным премьер-министром"
7 сентября 2018
• Работникам «Славгорводоканала» больше не грозит отказ в субсидии из-за ЕСВ
• Кому закон позволяет не оформлять доверенность на вывоз ребенка за границу и линию разграничения
• За два месяца славянская инспекция по труду легализовала почти сто наемных работников
• Жители Свободы, 16, жалуются на автомойку под окнами
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• Славянцы ночью «развлеклись» в Лимане на 8 лет заключения
• Полицейские охраны разыскали пропавшего ребенка
• Девочки-подростки находились «в бегах» десять дней
• На Учительской прорвало магистральный водовод
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6 сентября 2018
• В Славянске набирает популярность велосипедное движение
• Журналисты Славянска сняли документальный сериал об истории города
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Подъездной карман конечной остановки общественного транспорта в микрорайоне Лесной решили капитально отремонтировать. Работы здесь велись 12 сентября.