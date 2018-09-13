Полный список переименованных улиц

Несмотря на то, что улицы в Славянске массово переименовывать закончили в 2016 году, многие жители до сих пор путаются в названиях. Напомним, что всего в Славянске новые названия получили 163 топонима. При этом 117 названий переименовали городские власти. Еще 46-ти новые имена дал тогдашний губернатор Донецкой области Павле Жебривский.

При этом Славянск занял первое место среди населенных пунктов, где местные власти сами не справились с декоммунизацией. Столько топонимов на «откуп области» не оставил никто.

Для большей наглядности публикуем новое название улиц, а рядом с ним вариант того, как топоним назывался раньше.

ул. 5 июля – ул. Советская;

ул. 6 сентября – ул. Красной Звезды;

ул. (пер.) Александрова Игоря – ул. (пер.) Плеханова;

пер. Алчевской Кристины – пер. Жуковского;

ул. (пер., въезд) Армейская – ул. (пер., въезд) Красноармейская;

ул. Бажана Николая – ул. Красных Партизан;

ул. Банковская – ул. Юных Коммунаров;

ул. (въезд) Барвенковская – ул. (въезд) Володарского;

ул. Богатикова Юрия – ул. Гайдара;

ул. (пер.) Богуна Николая – ул. (пер.) Артема;

въезд Богуна Николая – въезд Подвойского;

ул. Быкова Леонида – ул. Дзержинского;

ул. (пер.) Валковская – ул. (пер.) Профинтерна;

ул. Васильевская – ул. Октябрьской Революции;

пер. Васильченко Степана – пер. Пионерский;

ул. (пер.) Варшавская – ул. (пер.) Коминтерна;

ул. (пер.) Вернадского – ул. (пер.) Съездовская;

ул. (пер.) Вишни Остапа – ул. (пер.) Корчагина;

ул. (пер.) Вокзальная – ул. (пер.) Свердлова;

ул. (пер.) Гайворонского Николая – ул. (пер.) Корнейчука;

ул. (пер.) Горная – ул. (пер.) Расковой;

бульвар Героев Крут – бульвар Пасова;

ул. (въезд) Героев Пилотов – ул. (въезд) Красных Пилотов;

ул. (пер., въезд) Героев Украины – ул. (пер., въезд) Молодогвардейская;

ул. (пер.) Героев Чернобыля – ул. (пер.) Комсомольская;

ул. Гринченко Бориса – ул. Еременко;

ул. Голубовская – ул. Ворошилова;

ул. Городская – ул. Луначарского;

ул. (пер.)Данилы Галицкого – ул. (пер) Смольная;

ул. (пер.) Данилевского Григория – ул. (пер.) Димитрова;

пер. Дачный – пер. Красина;

ул. (пер., въезд) Мостовая – ул. (пер., въезд) Жукова;

пер. Журналистов – пер. Колонтаевский;

пер. Заречный – пер. Авроры;

ул. (пер.) Звездная (Зоряна – укр.) – ул. (пер.) Коротченко;

ул.(пер.) Звездная (Зіркова–укр.) – ул. (пер.) Тельмана;

ул. (пер.) Ивасюка Владимира – ул. (пер.) Павленко;

ул. Каварелидзе Ивана – ул. Федорова;

ул. (пер.) Казацкая – ул. (пер.) Красного Казачества;

ул. Калиновая – ул. Краснофлотская;

ул. Каштановая – ул. Орджоникидзе;

ул. Командирская – ул. Красных Командиров;

ул. Крайняя – ул. Косиора;

ул. Крепостная (Фортечна – укр.) – ул. Сакко и Ванцетти;

ул. (пер.) Сельская – ул. (пер.) Красный Пахарь;

ул. (пер.) Лазурная – ул. (пер.) Лазо;

ул. (пер.) Лановая – ул. (пер.) Колхозная;

ул. (пер.) Литературная – ул. (пер.) Демьяна Бедного;

ул. Левадная – ул. Первоконная;

ул. Луговая – ул. Землячки;

ул. (пер.) Медицинская – ул. (пер.) Котовского;

пер. Интернациональный – пер. Кима;

ул. Молочарская – ул. Совхозная;

ул. (пер.) Музейная – ул. (пер.) Кирова;

ул. (пер.) Надежды – ул. (пер.) Клары Цеткин;

пер. Ординаторский – пер. Крупской;

ул. (въезд) Ореховая – ул. (въезд) Куйбышева;

ул. Острожская – ул. Островского;

ул. (пер.) Престижная – ул. (пер.) 40 лет Октября;

ул. Прилужная – ул. Постышева;

въезд Подгорный – въезд Щаденко;

ул. (пер.) Почтовая – ул. (пер.) Розы Люксембург;

ул. Прокофьева Сергея – ул. Войкова;

ул. (пер.) Радужная – ул. (пер.) Буденного;

ул. (пер.) Райгородская – ул. (пер.) Краснолиманская;

ул. (пер.) Ростроповича Мстислава – ул. (пер.) Чапаева;

пер. Рубиновый – пер. Менжинского;

ул. Рыбхозная – ул. Совхозная (Железнодорожный);

ул. Самборская – ул. Шкирятова;

ул. (пер.) Светлодарская – ул. (пер.) Чубаря;

ул. (пер.) Святогорская – ул. (пер.) К.Либкнехта;

ул. Сечевых Стрельцов – ул. Горького;

ул. (пер., въезд) Сковороды Григория – ул. (пер., въезд) Шверника;

пл. Соборная – пл. Октябрьской Революции;

пер. Солеваров – пер. МЮДа;

ул. (пер., въезд) Солидарная – ул. (пер., въезд) Пролетарская;

ул. (пер) Соловьяненко Анатолия – ул. (пер.) Дыбенко;

ул. Сорочинская – ул. Энгельса;

ул. Спортивная – ул. Красных работниц;

ул. Ступки Богдана – ул. Парижской Коммуны;

ул. Слуцкого Бориса – пер. Пархоменко;

хутор Сулимойский – хутор Котовского;

ул. Таврийская – ул. Чичерина;

ул. Тенистая – ул. Якира;

ул. (пер.) Тепличная – ул. (пер.) Тухачевского;

ул. (пер.) Тимофеева Геннадия – ул. (пер.) Воровского;

ул. (пер.) Тихого Олексы – ул. (пер.) Ленинградская;

ул. (въезд) Торговая – ул. (въезд) Фрунзе;

ул. (пер.) Торская – ул. (пер.) Коммунаров;

ул. (пер.) Турецкая – ул. (пер.) Совхозная (Семеновка);

ул. Украинских воинов – ул. Воинов-интернационалистов;

ул. Университетская – ул. Ленина;

пер. Университетский – пер. Бабушкина;

ул. (пер.) Учительская – ул. (пер.) Калинина;

пер. Уютный – пер. Щербакова;

ул. Филиппа Орлика – ул. Правды;

пер. Хвылевого Николая – пер. Щорса;

ул. Центральная – ул. Карла Маркса;

ул. Чернявского Владимира – ул. Карнаухова;

ул. Черкасская – ул. Октябрьская;

ул. Шелковичная – ул. Искры;

ул. (пер.) Шнурковская – ул. (пер.) 1 Мая;

пер. Ягодный – пер. Петровского;

ул. (пер., въезд) Яковлева Алексея – ул. (пер., въезд) Фурманова;

ул. Янтарная – ул. Блюхера;

ул. (пер.) Ярослава Мудрого – ул. (пер.) Урицкого.