Полный список переименованных улиц

|13 сентября 2018
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Несмотря на то, что улицы в Славянске массово переименовывать закончили в 2016 году, многие жители до сих пор путаются в названиях. Напомним, что всего в Славянске новые названия получили 163 топонима. При этом 117 названий переименовали городские власти. Еще 46-ти новые имена дал тогдашний губернатор Донецкой области Павле Жебривский.
При этом Славянск занял первое место среди населенных пунктов, где местные власти сами не справились с декоммунизацией. Столько топонимов на «откуп области» не оставил никто.
Для большей наглядности публикуем новое название улиц, а рядом с ним вариант того, как топоним назывался раньше.
ул. 5 июля – ул. Советская;
ул. 6 сентября – ул. Красной Звезды;
ул. (пер.) Александрова Игоря – ул. (пер.) Плеханова;
пер. Алчевской Кристины – пер. Жуковского;
ул. (пер., въезд) Армейская – ул. (пер., въезд) Красноармейская;
ул. Бажана Николая – ул. Красных Партизан;
ул. Банковская – ул. Юных Коммунаров;
ул. (въезд) Барвенковская – ул. (въезд) Володарского;
ул. Богатикова Юрия – ул. Гайдара;
ул. (пер.) Богуна Николая – ул. (пер.) Артема;
въезд Богуна Николая – въезд Подвойского;
ул. Быкова Леонида – ул. Дзержинского;
ул. (пер.) Валковская – ул. (пер.) Профинтерна;
ул. Васильевская – ул. Октябрьской Революции;
пер. Васильченко Степана – пер. Пионерский;
ул. (пер.) Варшавская – ул. (пер.) Коминтерна;
ул. (пер.) Вернадского – ул. (пер.) Съездовская;
ул. (пер.) Вишни Остапа – ул. (пер.) Корчагина;
ул. (пер.) Вокзальная – ул. (пер.) Свердлова;
ул. (пер.) Гайворонского Николая – ул. (пер.) Корнейчука;
ул. (пер.) Горная – ул. (пер.) Расковой;
бульвар Героев Крут – бульвар Пасова;
ул. (въезд) Героев Пилотов – ул. (въезд) Красных Пилотов;
ул. (пер., въезд) Героев Украины – ул. (пер., въезд) Молодогвардейская;
ул. (пер.) Героев Чернобыля – ул. (пер.) Комсомольская;
ул. Гринченко Бориса – ул. Еременко;
ул. Голубовская – ул. Ворошилова;
ул. Городская – ул. Луначарского;
ул. (пер.)Данилы Галицкого – ул. (пер) Смольная;
ул. (пер.) Данилевского Григория – ул. (пер.) Димитрова;
пер. Дачный – пер. Красина;
ул. (пер., въезд) Мостовая – ул. (пер., въезд) Жукова;
пер. Журналистов – пер. Колонтаевский;
пер. Заречный – пер. Авроры;
ул. (пер.) Звездная (Зоряна – укр.) – ул. (пер.) Коротченко;
ул.(пер.) Звездная (Зіркова–укр.) – ул. (пер.) Тельмана;
ул. (пер.) Ивасюка Владимира – ул. (пер.) Павленко;
ул. Каварелидзе Ивана – ул. Федорова;
ул. (пер.) Казацкая – ул. (пер.) Красного Казачества;
ул. Калиновая – ул. Краснофлотская;
ул. Каштановая – ул. Орджоникидзе;
ул. Командирская – ул. Красных Командиров;
ул. Крайняя – ул. Косиора;
ул. Крепостная (Фортечна – укр.) – ул. Сакко и Ванцетти;
ул. (пер.) Сельская – ул. (пер.) Красный Пахарь;
ул. (пер.) Лазурная – ул. (пер.) Лазо;
ул. (пер.) Лановая – ул. (пер.) Колхозная;
ул. (пер.) Литературная – ул. (пер.) Демьяна Бедного;
ул. Левадная – ул. Первоконная;
ул. Луговая – ул. Землячки;
ул. (пер.) Медицинская – ул. (пер.) Котовского;
пер. Интернациональный – пер. Кима;
ул. Молочарская – ул. Совхозная;
ул. (пер.) Музейная – ул. (пер.) Кирова;
ул. (пер.) Надежды – ул. (пер.) Клары Цеткин;
пер. Ординаторский – пер. Крупской;
ул. (въезд) Ореховая – ул. (въезд) Куйбышева;
ул. Острожская – ул. Островского;
ул. (пер.) Престижная – ул. (пер.) 40 лет Октября;
ул. Прилужная – ул. Постышева;
въезд Подгорный – въезд Щаденко;
ул. (пер.) Почтовая – ул. (пер.) Розы Люксембург;
ул. Прокофьева Сергея – ул. Войкова;
ул. (пер.) Радужная – ул. (пер.) Буденного;
ул. (пер.) Райгородская – ул. (пер.) Краснолиманская;
ул. (пер.) Ростроповича Мстислава – ул. (пер.) Чапаева;
пер. Рубиновый – пер. Менжинского;
ул. Рыбхозная – ул. Совхозная (Железнодорожный);
ул. Самборская – ул. Шкирятова;
ул. (пер.) Светлодарская – ул. (пер.) Чубаря;
ул. (пер.) Святогорская – ул. (пер.) К.Либкнехта;
ул. Сечевых Стрельцов – ул. Горького;
ул. (пер., въезд) Сковороды Григория – ул. (пер., въезд) Шверника;
пл. Соборная – пл. Октябрьской Революции;
пер. Солеваров – пер. МЮДа;
ул. (пер., въезд) Солидарная – ул. (пер., въезд) Пролетарская;
ул. (пер) Соловьяненко Анатолия – ул. (пер.) Дыбенко;
ул. Сорочинская – ул. Энгельса;
ул. Спортивная – ул. Красных работниц;
ул. Ступки Богдана – ул. Парижской Коммуны;
ул. Слуцкого Бориса – пер. Пархоменко;
хутор Сулимойский – хутор Котовского;
ул. Таврийская – ул. Чичерина;
ул. Тенистая – ул. Якира;
ул. (пер.) Тепличная – ул. (пер.) Тухачевского;
ул. (пер.) Тимофеева Геннадия – ул. (пер.) Воровского;
ул. (пер.) Тихого Олексы – ул. (пер.) Ленинградская;
ул. (въезд) Торговая – ул. (въезд) Фрунзе;
ул. (пер.) Торская – ул. (пер.) Коммунаров;
ул. (пер.) Турецкая – ул. (пер.) Совхозная (Семеновка);
ул. Украинских воинов – ул. Воинов-интернационалистов;
ул. Университетская – ул. Ленина;
пер. Университетский – пер. Бабушкина;
ул. (пер.) Учительская – ул. (пер.) Калинина;
пер. Уютный – пер. Щербакова;
ул. Филиппа Орлика – ул. Правды;
пер. Хвылевого Николая – пер. Щорса;
ул. Центральная – ул. Карла Маркса;
ул. Чернявского Владимира – ул. Карнаухова;
ул. Черкасская – ул. Октябрьская;
ул. Шелковичная – ул. Искры;
ул. (пер.) Шнурковская – ул. (пер.) 1 Мая;
пер. Ягодный – пер. Петровского;
ул. (пер., въезд) Яковлева Алексея – ул. (пер., въезд) Фурманова;
ул. Янтарная – ул. Блюхера;
ул. (пер.) Ярослава Мудрого – ул. (пер.) Урицкого.
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• Работникам «Славгорводоканала» больше не грозит отказ в субсидии из-за ЕСВ
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Комментарии к статье «Полный список переименованных улиц»
Несмотря на то, что улицы в Славянске массово переименовывать закончили в 2016 году, многие жители до сих пор путаются в названиях. Напомним, что всего в Славянске новые названия получили 163 топонима. При этом 117 названий переименовали городские власти. Еще 46-ти новые имена дал тогдашний губернатор Донецкой области Павле Жебривский.