Плитку в парке переложат заново

В начале центральной аллеи со стороны главного входа в городской парк сняли часть тротуарной плитки. Это было сделано подрядчиками после замечаний по качеству выполненных работ, сообщил на встрече с журналистами 11 сентября городской голова Вадим Лях.

По его словам, уложенное весной покрытие спустя несколько месяцев стало «расползаться» - из-за того, что тротуар с боков не был зафиксирован бордюрами. «Такую работу, безусловно, принимать никто не будет, потому что за это представители технадзора могу понести уголовную ответственность. Подрядчик это знает и начинает снимать плитку, понимая, что ему все равно придется переделывать», - прокомментировал мэр.

В целом, по его словам, ситуация с реконструкцией парка до сегодняшнего дня не изменилась. Проектно-сметная документация по-прежнему на корректировке, которая должна вот-вот завершиться. После того, как проект будет утвержден, работы возобновятся. «Пока что подрядчик исправляет недоделки своими силами, без финансирования», - отметил градоначальник.

Он добавил, что парк – не единственный объект, где сделанную работу подрядчикам приходится переделывать заново. В пример Вадим Лях привел дорогу на улице Ясной, где дорожно-строительная фирма перестилала дорожное полотно, а также тротуары на улицах Святогорской и Шевченко.

По его мнению, причина подобных ситуаций кроется, в первую очередь, в уровне подготовки кадров. «Качество наших трудовых резервов, которые остались в городе и работают на этом поприще, оставляет желать лучшего. Невозможно снабдить всех качественными специалистами», - посетовал мэр, заверив, что пока работа не будет сделана так, как надо, уйти с объекта подрядчику никто не позволит.