Билборды: будущее – за «гирляндами»

По его мнению, оптимальным вариантом представляются билборды в виде «гирлянд» над проезжей частью, которые начали появляться в городе сравнительно недавно. Изготовление подобных конструкций гораздо дороже (по словам мэра – около 300-400 тысяч гривен), однако они выглядят современнее и придают улице вид проспекта в большом городе.

Вторым приемлемым вариантом, по словам Вадима Ляха, может быть рекламная плоскость, которая находится над проезжей частью, будучи зафиксированной на столбе одной стороной. От традиционных же билбордов, которые были в свое время установлены на газонах, мэр намерен со временем избавляться.