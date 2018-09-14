Ложная тревога: подачу воды не уменьшали

Вадим Лях опроверг появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что КП «Компания «Вода Донбасса» сократила Славянску подачу воды на 15%.

По его словам, от водоснабжающего предприятия было получено предупреждение, однако вопрос удалось решить прежде, чем вентиль прикрутили. «Никакого снижения нет. Все в порядке», - заверил городской голова.

Как известно, «Славгорводоканал» рассчитывается с «Водой Донбасса» за счет средств, выделяемых предприятию местным бюджетом. Миллионные вливания идут практически ежемесячно: в августе на оплату покупной воды пошло полтора миллиона гривен, на сентябрьской сессии планируется предоставить аналогичную сумму.