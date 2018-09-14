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Фотофакт

Праздничный город

На Вольной заработал новый светофор

Антон Скворцов
14 сентября 2018 Просмотров: 49 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На прошлой неделе произошло долгожданное событие: на перекрестке улиц Генерала Батюка и Вольной заработал новый светодиодный светофор. Таким образом, теперь в микрорайоне Артема имеются два перекрестка, оснащенных светофорными объектами.  

Стоит  отметить, что по причине межведомственных нестыковок вопрос установки светофоров не удавалось решить целых полгода. Однако когда консенсус был наконец-то найден, специалисты выполнили свою работу меньше, чем за неделю. Монтажом оборудования занимался Северный филиал ДП МВД Украины «Донбасс-Информ-Ресурсы».

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Комментарии к статье «На Вольной заработал новый светофор»

На прошлой неделе произошло долгожданное событие: на перекрестке улиц Генерала Батюка и Вольной заработал новый светодиодный светофор. Таким образом, теперь в микрорайоне Артема имеются два перекрестка, оснащенных светофорными объектами.  

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