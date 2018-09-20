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Фотофакт

Праздничный город

Детскую больницу отдадут области. Но пациенты окажутся в выигрыше

Светлана Вьюниченко
20 сентября 2018 Просмотров: 16 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Детскую городскую больницу Славянска передадут в ведение области. Такое решение было принято на расширенном заседании депутатской комиссии по вопросам закон-ности и правопорядка 18 сентября. Теперь его должна утвердить сессия городского совета. После этого на базе городской детской больницы откроется областная детская клиника.

Как рассказала начальник городского отдела здравоохранения Елена Джим, в Славянск пришло обращение из области с предложением рассмотреть данный вопрос. 

- В нынешнем виде больница существует более 30 лет. Изначально она была рассчитана на 180 коек, но сейчас, ввиду сокращения численности населения,  их осталось 110. Сейчас в Славянске проживают 16 тысяч детей. Но в год больница обслуживает порядка 30 тыс. человек. Кроме юных славянцев. сюда входят жители района, Лимана и Лиманского района, - отчиталась начальник горздрава. 

По ее словам, после передачи детской больницы в ведение департамента здравоохранения для маленьких пациентов ничего не изменится. Здание поликлиники находится в подчинении Центра первичной медико-санитарной помощи. 

Там по-прежнему будут оказывать врачебную помощь І и ІІ уровня. В больнице также смогут лечиться славянские дети. Только теперь уровень клиники станет значительно выше. 

Представитель областного департамента здравоохранения Наталья Филиппова объяснила, что после оккупации Донецка назрела насущная необходимость в создании современной областной детской клиники на подконтрольной территории.

- Сейчас наши дети вынуждены получать узкопрофессиональную врачебную помощь в соседних областях. Это ненормальная ситуация, и ее нужно изменить, - говорит представитель департамента.      

После того, как здание передадут на баланс, начнется работа над проектно-сметной документацией. Планируется, что к четырехэтажной больнице пристроят еще один корпус. Оба здания соединят переходом. В новом корпусе разместят две хирургии: «чистую» и гнойную, а также реанимацию. В старом здании будет инфекционное отделение, соматическое, перинатальное отделение. При этом полтора этажа отведут городской больнице. Там, по словам Натальи Филипповой, горздрав сможет разместить профильные детские койки по своему усмотрению. 

Всего больница будет рассчитана на 250 коек. Клинику, включая «городскую» часть, отремонтируют и оснастят современным оборудованием.

По словам областных чиновников, расширение не отразится на административном составе больницы. Сокращений быть не должно: наоборот, появятся новые вакансии для руководящего звена и бухгалтеров.  

Наталья Филиппова утверждает, что пертурбации не отразятся на режиме работы медучреждения. Даже во время ремонта больница будет оказывать помощь детям.  

- Подобные прецеденты уже есть. Например, в Мариуполе так запускали в эксплуатацию детский перинатальный центр. Сначала будет строиться новый корпус. Потом туда переведут детей, и начнется ремонт старого, - объяснила чиновница.

Добавим, что ранее городской голова Вадим Лях утверждал, что детскую больницу в область передавать не будут. Просто на одной территории разместятся два отдельных медучреждения.

Как бы то ни было, идею депутатская комиссия сочла «настоящим подарком» и поддержала. Ведь в итоге славянские дети получат лучшее качество услуг. А местный бюджет снимет с себя финансовое бремя по содержанию крупного лечебного учреждения.

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Комментарии к статье «Детскую больницу отдадут области. Но пациенты окажутся в выигрыше»

Детскую городскую больницу Славянска передадут в ведение области. Такое решение было принято на расширенном заседании депутатской комиссии по вопросам закон-ности и правопорядка 18 сентября. Теперь его должна утвердить сессия городского совета. После этого на базе городской детской больницы откроется областная детская клиника.

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