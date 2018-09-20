В Славянске появилась новая схема размещения МАФов

|20 сентября 2018
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На прошлой неделе в Славянске состоялась презентация комплексных схем размещения временных сооружений и внешней рекламы. Оба документа были разработаны Донбасской национальной академией строительства и архитектуры по заказу горсовета.
Вопреки ожиданиям, столь актуальный вопрос не вызвал широкого общественного резонанса. Большой зал заседаний исполкома, где проходила презентация, оказался почти пуст. Собрались меньше двадцати человек, которые непосредственно заинтересованы в данном вопросе: несколько депутатов горсовета, руководители профильных отделов исполкома и предприниматели, задействованные в этом бизнесе.
Презентация выдалась довольно продолжительной, а доклад руководителя проекта, доцента кафедры архитектуры Донбасской национальной академии строительства и архитектуры Виталия Вязовского был довольно специфичен и поэтому интересен, в большей степени, специалистам.
Говоря коротко, обе схемы определяют основные участки для установки билбордов и торговых павильонов, а также содержат рекомендации относительно их внешнего вида. К примеру, авторы проекта советуют отдавать предпочтение арочным рекламным конструкциям, которые размещаются над проезжей частью, а торговые павильоны устанавливать не ближе, чем в 10 метрах от перекрестков.
Следует отметить, что несколько лет назад, с появлением в Славянске первых «временных сооружений» в виде капитальных павильонов, подобная схема уже разрабатывалась. Авторы нынешней схемы не скрывают, что взяли предыдущие наработки за основу и привязали их к современным реалиям. По их подсчетам, сейчас в городе насчитывается 39 временных сооружений, чей внешний вид не вызывает критики и вполне вписывается в разработанную схему. Гораздо больше павильонов и киосков, которые выглядят непрезентабельно и подлежат реконструкции - таких разработчики схемы насчитали 130 штук. По их словам, властям следует рекомендовать владельцам таких МАФов привести их в соответствие утвержденным архетипам, когда те обратятся за продлением паспортов привязки. Кроме того, на территории города существуют 46 свободных участков, откуда киоски убрали и где в перспективе можно размещать группы временных сооружений.
И. о. начальника управления архитектуры Фред Корепанов объяснил, что в ближайшее время обе схемы будут опубликованы на официальном сайте Славянского горсовета, где с ними сможет ознакомиться каждый желающий. Пока что они не являются догмой: для этого их должен рассмотреть и утвердить депутатский корпус. До этого в схемы могут быть внесены поправки – как на основании замечаний и предложений представителей местной власти, так и на основании пожеланий горожан.
В свою очередь, городской голова Вадим Лях подчеркнул, что схема размещения временных сооружений определяет только места их дислокации и внешний вид. Условия же, на которых предприниматели будут получать землю для установки павильонов, еще не определены. По его словам, целесообразнее размещать МАФы как объекты благоустройства, нежели выдавать под них землю через аукцион. Во втором случае участку присваивается кадастровый номер, и предприниматель, построив на нем капитальное сооружение, получает возможность оформить его как объект недвижимости. И после вернуть участок в распоряжение городского совета становится практически невозможно.
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На прошлой неделе в Славянске состоялась презентация комплексных схем размещения временных сооружений и внешней рекламы. Оба документа были разработаны Донбасской национальной академией строительства и архитектуры по заказу горсовета.