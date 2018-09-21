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Фотофакт

Праздничный город

Дорогу на перекрестке Свободы и Торской раскопали из-за прокладки коллектора

Антон Скворцов
21 сентября 2018 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Первоначально «гильзу» для коллектора хотели проложить бестраншейным способом, но ввиду непредвиденного препятствия дорогу все же пришлось раскопать.

Почти два месяца в Славянске ведутся работы по прокладке нового канализационного коллектора, который соединит на-сосную станцию №1-А в переулке Героев Чернобыля с коллектором в районе железнодорожного моста через Казенный Торец. 

Этот проект - один из тех, которые область реализует за счет средств, перемещенных с неподконтрольных территорий. Общая протяженность нового участка коллектора составит более 1,3 километра. Из них около половины уже проложены, а 70 метров должны пройти под перекрестком улиц Свободы и Торской. Это один из наиболее оживленных участков городской транспортной сети. Подрядчиком выступает предприятие «Перспектива», которое уже было задействовано в городе на аналогичных проектах.  

Поскольку в отсутствие объездной дороги перекрыть автомобильное движение здесь не представлялось возможным, коллектор изначально решили прокладывать бестраншейным методом. Для этого под дорогой с помощью специальной установки подрядчикам предстояло пробурить трассу для «гильзы» - 630-миллиметровой трубы, а потом затянуть в нее полиэтиленовую плеть коллектора. Сложность заключалась в том, что проектанты «проложили» маршрут наискось перекрестка, то есть там, где ширина асфальта максимальная. Подрядчикам не оставалось ничего другого, как вести работу в соответствии с планом. Однако, когда половина пути уже была пройдена, бур наткнулся на нечто чрезвычайно твердое. По всей видимости, этим «нечто» оказался материал, который использовался при строительстве основания дороги. А возможно, говорит представитель подрядной организации, это может быть и старая опора железнодорожного моста, который, по словам старожилов, когда-то соединял берега Торца. В любом случае, препятствие для бурильной установки оказалось непреодолимым – месяц строители пытались пройти неподатливый участок, но без толку. В итоге решили проложить оставшуюся часть «гильзы» открытым методом - прокопав на проезжей частью траншею. Для этого были получены все необходимые разрешения, а подрядчик обязался по окончании работ восстановить асфальтовое покрытие. Если все пройдет успешно, то коллектор будет проложен под дорогой уже к следующей неделе. Затем рабочим останется проложить последний участок – от дороги до КНС №1-А. 

Автомобилистам следует обратить внимание, что на время выполнения работ движение на перекрестке, а именно повороте с улицы Свободы на Торскую, будет несколько затруднено.

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Комментарии к статье «Дорогу на перекрестке Свободы и Торской раскопали из-за прокладки коллектора »

Почти два месяца в Славянске ведутся работы по прокладке нового канализационного коллектора, который соединит на-сосную станцию №1-А в переулке Героев Чернобыля с коллектором в районе железнодорожного моста через Казенный Торец. 

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