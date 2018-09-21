 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Праздничный город

Возле памятника Шевченко может появиться крест

Антон Скворцов
21 сентября 2018 Просмотров: 54 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Исполком Славянского горсовета дал разрешение на установку памятного знака в виде креста с целью увековечения памяти всех воинов, погибших в ходе проведения АТО в 2014 года.

Соответствующее решение было принято на заседании 19 сентября. Начальник отдела культуры Марина Олейник сообщила, что за разрешением на установку памятного знака выступила Донецкая областная партийная организация политической партии «Национальный корпус». Крест планируется установить в сквере им. Тараса Шевченко, за памятником Кобзарю.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

21 сентября 2018

Возле памятника Шевченко может появиться крест

Славянский машиностроительный завод - предприятие, которое смогло

На бульваре Героев Крут сгорела машина

Экс-гаишники получили по 9,5 лет тюрьмы за разбой и вымогательство

У матери-пьяницы забрали 2-месячного ребенка

Алиментщики отрабатывают долги

Жительница Славянска организовала преступную схему обмана переселенцев

В Краматорске разрушили бюст Леонида Быкова

Дорогу на перекрестке Свободы и Торской раскопали из-за прокладки коллектора

Славянск получил деньги на проект областной детской больницы

20 сентября 2018

Доходы бюджета от малого предпринимательства выросли в полтора раза

Отопительный сезон в центральной районной больнице под угрозой срыва

Какие уроки по защите населения Славянск вынес из войны

В Славянске появилась новая схема размещения МАФов

Наркоманы или медики: кто усеивает Славянск использованными шприцами

Детскую больницу отдадут области. Но пациенты окажутся в выигрыше

Наши на Эльбрусе: лучше гор могут быть только горы

Работа для вида

После войны Славянском заинтересовались кинематографисты

Электрические краскопульты

Международный проект «Диффузия» финишировал в Славянске

19 сентября 2018

Рекорд Касильяса и хет-трик Месси

В Славянске состоялся турнир по рукопашному бою

Второй чемпионский титул «Сапфира»

Александр Усик и Тони Беллью подписали контракт на бой

Спортсмены БК «Триада» завоевали награды на соревнованиях по Комбат Дзю-дзюцу

17 сентября 2018

Хаос и беззаконие нужно остановить

14 сентября 2018

На Вольной заработал новый светофор

Ложная тревога: подачу воды не уменьшали

Билборды: будущее – за «гирляндами»

Плитку в парке переложат заново

Также в разделе

Дорогу на перекрестке Свободы и Торской раскопали из-за прокладки коллектора

— 21 сентября 2018 —

Почти два месяца в Славянске ведутся работы по прокладке нового канализационного коллектора, который соединит на-сосную станцию №1-А в переулке Героев Чернобыля с коллектором в районе железнодорожного моста через Казенный Торец. 

Читать далее ⇒

В Славянске появилась новая схема размещения МАФов

— 20 сентября 2018 —

На прошлой неделе в Славянске состоялась презентация комплексных схем размещения временных сооружений и внешней рекламы. Оба документа были разработаны Донбасской национальной академией строительства и архитектуры по заказу горсовета.

Читать далее ⇒

Детскую больницу отдадут области. Но пациенты окажутся в выигрыше

— 20 сентября 2018 —

Детскую городскую больницу Славянска передадут в ведение области. Такое решение было принято на расширенном заседании депутатской комиссии по вопросам закон-ности и правопорядка 18 сентября. Теперь его должна утвердить сессия городского совета. После этого на базе городской детской больницы откроется областная детская клиника.

Читать далее ⇒

На Вольной заработал новый светофор

— 14 сентября 2018 —

На прошлой неделе произошло долгожданное событие: на перекрестке улиц Генерала Батюка и Вольной заработал новый светодиодный светофор. Таким образом, теперь в микрорайоне Артема имеются два перекрестка, оснащенных светофорными объектами.  

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Возле памятника Шевченко может появиться крест»

Исполком Славянского горсовета дал разрешение на установку памятного знака в виде креста с целью увековечения памяти всех воинов, погибших в ходе проведения АТО в 2014 года.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Какие уроки по защите населения Славянск вынес из войны

Наши на Эльбрусе: лучше гор могут быть только горы

После войны Славянском заинтересовались кинематографисты

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

На бульваре Героев Крут сгорела машина

Экс-гаишники получили по 9,5 лет тюрьмы за разбой и вымогательство

У матери-пьяницы забрали 2-месячного ребенка

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Славянский машиностроительный завод - предприятие, которое смогло

Славянск получил деньги на проект областной детской больницы

Доходы бюджета от малого предпринимательства выросли в полтора раза

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Работа для вида

Не питьём, так катаньем

Карнавальная дочь

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Рекорд Касильяса и хет-трик Месси

В Славянске состоялся турнир по рукопашному бою

Второй чемпионский титул «Сапфира»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

21 сентября 2018

Возле памятника Шевченко может появиться крест

Славянский машиностроительный завод - предприятие, которое смогло

На бульваре Героев Крут сгорела машина

Экс-гаишники получили по 9,5 лет тюрьмы за разбой и вымогательство

У матери-пьяницы забрали 2-месячного ребенка

Алиментщики отрабатывают долги

Жительница Славянска организовала преступную схему обмана переселенцев

В Краматорске разрушили бюст Леонида Быкова

Дорогу на перекрестке Свободы и Торской раскопали из-за прокладки коллектора

Славянск получил деньги на проект областной детской больницы

20 сентября 2018

Доходы бюджета от малого предпринимательства выросли в полтора раза

Отопительный сезон в центральной районной больнице под угрозой срыва

Какие уроки по защите населения Славянск вынес из войны

В Славянске появилась новая схема размещения МАФов

Наркоманы или медики: кто усеивает Славянск использованными шприцами

Детскую больницу отдадут области. Но пациенты окажутся в выигрыше

Наши на Эльбрусе: лучше гор могут быть только горы

Работа для вида

После войны Славянском заинтересовались кинематографисты

Электрические краскопульты

Международный проект «Диффузия» финишировал в Славянске

19 сентября 2018

Рекорд Касильяса и хет-трик Месси

В Славянске состоялся турнир по рукопашному бою

Второй чемпионский титул «Сапфира»

Александр Усик и Тони Беллью подписали контракт на бой

Спортсмены БК «Триада» завоевали награды на соревнованиях по Комбат Дзю-дзюцу

17 сентября 2018

Хаос и беззаконие нужно остановить

14 сентября 2018

На Вольной заработал новый светофор

Ложная тревога: подачу воды не уменьшали

Билборды: будущее – за «гирляндами»

Плитку в парке переложат заново

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top