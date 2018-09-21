Возле памятника Шевченко может появиться крест

|21 сентября 2018
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Исполком Славянского горсовета дал разрешение на установку памятного знака в виде креста с целью увековечения памяти всех воинов, погибших в ходе проведения АТО в 2014 года.
Соответствующее решение было принято на заседании 19 сентября. Начальник отдела культуры Марина Олейник сообщила, что за разрешением на установку памятного знака выступила Донецкая областная партийная организация политической партии «Национальный корпус». Крест планируется установить в сквере им. Тараса Шевченко, за памятником Кобзарю.
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• У матери-пьяницы забрали 2-месячного ребенка
• Алиментщики отрабатывают долги
• Жительница Славянска организовала преступную схему обмана переселенцев
• В Краматорске разрушили бюст Леонида Быкова
• Дорогу на перекрестке Свободы и Торской раскопали из-за прокладки коллектора
• Славянск получил деньги на проект областной детской больницы
20 сентября 2018
• Доходы бюджета от малого предпринимательства выросли в полтора раза
• Отопительный сезон в центральной районной больнице под угрозой срыва
• Какие уроки по защите населения Славянск вынес из войны
• В Славянске появилась новая схема размещения МАФов
• Наркоманы или медики: кто усеивает Славянск использованными шприцами
• Детскую больницу отдадут области. Но пациенты окажутся в выигрыше
• Наши на Эльбрусе: лучше гор могут быть только горы
• После войны Славянском заинтересовались кинематографисты
• Международный проект «Диффузия» финишировал в Славянске
19 сентября 2018
• Рекорд Касильяса и хет-трик Месси
• В Славянске состоялся турнир по рукопашному бою
• Второй чемпионский титул «Сапфира»
• Александр Усик и Тони Беллью подписали контракт на бой
• Спортсмены БК «Триада» завоевали награды на соревнованиях по Комбат Дзю-дзюцу
17 сентября 2018
• Хаос и беззаконие нужно остановить
14 сентября 2018
• На Вольной заработал новый светофор
• Ложная тревога: подачу воды не уменьшали
• Билборды: будущее – за «гирляндами»
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Комментарии к статье «Возле памятника Шевченко может появиться крест»
Исполком Славянского горсовета дал разрешение на установку памятного знака в виде креста с целью увековечения памяти всех воинов, погибших в ходе проведения АТО в 2014 года.