Возле памятника Шевченко может появиться крест

— 20 сентября 2018 —

Детскую городскую больницу Славянска передадут в ведение области. Такое решение было принято на расширенном заседании депутатской комиссии по вопросам закон-ности и правопорядка 18 сентября. Теперь его должна утвердить сессия городского совета. После этого на базе городской детской больницы откроется областная детская клиника.

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