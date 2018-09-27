В этом году на «Прозрачный офис» Славянск получит 3 миллиона гривен

Первую часть суммы на реконструкцию здания на улице Васильевской, 11, где планируется разместить учреждение, город получит уже в текущем году. Об этом сообщил городской голова Вадим Лях на встрече с журналистами, которая состоялась 25 сентября.

По его словам, сейчас со специалистами обсуждаются первоочередные работы, на которые можно потратить эти деньги. Перечень необходимо составить таким образом, чтобы вся сумма была освоена в текущем году. Если ее хватит на утепление здания и кровлю, то в 2018-м будут выполнены именно эти мероприятия.

Остальные 9 млн гривен на «Прозрачный офис» Славянск должен получить в 2019 году.