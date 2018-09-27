На месте будущего храма Святой Троицы начались изыскательские работы

На пустыре за «Славгорводоканалом», где славянская религиозная община УАПЦ намерена построить храм Святой Троицы, проводятся изыскательские работы.

Начиная с 24 сентября, здесь работает буровая установка, которая проделывает скважины для отбора проб грунта. Работы ведет специализированное предприятие из Бахмута. Его представитель объяснил, что пробы необходимы для разработки проектно-сметной документации, в соответствии с которой будут возводить сооружение.

Грунт подлежит исследованию по нескольким характеристикам: на влажность, плотность, модуль деформации, угол внутреннего трения, удельное сцепление и пр. Все это необходимо, чтобы при составлении проекта рассчитать параметры фундамента будущего храма.