На улице Свободы начали облагораживать клумбы

В скором будущем три неухоженные клумбы с покосившимися бордюрами, которые находятся в районе дома №13 на улице Свободы, приобретут новый вид. В конце прошлой недели их начали готовить к реконструкции.

С газонов снимают грунт, в ближайшее время начнется демонтаж бордюрного камня. Вместо него установят новые бордюры, завезут свежий чернозем, а дорожки между клумбами вымостят тротуарной плиткой.

Проводимые работы стали первым этапом масштабных преобразований всей площади Семейко, которые ожидаются уже в следующем году. Как сообщил заместитель городского головы Андрей Секлецов, проект предусматривает замену бордюрного камня, мощение тротуаров плиткой, разбивку клумб и озеленение. Одним словом, вся территория, ограниченная улицами Учительской, Светлодарской, Свободы и домом №13, будет иметь тот же вид, в который привели тротуары на улице Свободы. Проектно-сметная документация для этого уже разработана. Общая стоимость работ оценивается примерно в 1,3 млн гривен. Однако, по всей видимости, в следующем году цены придется откорректировать. Впрочем, по словам Андрея Секлецова, это намного проще, нежели делать проект целиком с «нуля».