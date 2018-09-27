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Фотофакт

Тротуар & крыльцо: что важнее

На улице Свободы начали облагораживать клумбы

Антон Скворцов
27 сентября 2018 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В этом году планируется привести в порядок три клумбы подряд, начиная от въезда к дому №13.

В скором будущем три неухоженные клумбы с покосившимися бордюрами, которые находятся в районе дома №13 на улице Свободы, приобретут новый вид. В конце прошлой недели их начали готовить к реконструкции.

С газонов снимают грунт, в ближайшее время начнется демонтаж бордюрного камня. Вместо него установят новые бордюры, завезут свежий чернозем, а дорожки между клумбами вымостят тротуарной плиткой. 

Проводимые работы стали первым этапом масштабных преобразований всей площади Семейко, которые ожидаются уже в следующем году. Как сообщил заместитель городского головы Андрей Секлецов, проект предусматривает замену бордюрного камня, мощение тротуаров плиткой, разбивку клумб и озеленение. Одним словом, вся территория, ограниченная улицами Учительской, Светлодарской, Свободы и домом №13, будет иметь тот же вид, в который привели тротуары на улице Свободы. Проектно-сметная документация для этого уже разработана. Общая стоимость работ оценивается примерно в 1,3 млн гривен. Однако, по всей видимости, в следующем году цены придется откорректировать. Впрочем, по словам Андрея Секлецова, это намного проще, нежели делать проект целиком с «нуля».

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Комментарии к статье «На улице Свободы начали облагораживать клумбы»

В скором будущем три неухоженные клумбы с покосившимися бордюрами, которые находятся в районе дома №13 на улице Свободы, приобретут новый вид. В конце прошлой недели их начали готовить к реконструкции.

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