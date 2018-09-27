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Фотофакт

Тротуар & крыльцо: что важнее

На улице Университетской меняют теплотрассу

Антон Скворцов
27 сентября 2018 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Производственная единица «Славянсктеплосеть» продолжает плановый ремонт магистральных сетей. На этой неделе работы ведутся в районе дома №43 на улице Университетской. Стартовали они в понедельник, 24 сентября.

Несколько лет назад здесь был заменен участок трассы, который проходит под проезжей частью. Теперь меняют следующий участок – начиная от дороги и заканчивая колодцем в районе дома №45. Его протяженность – около 30 метров, диаметр трубы – 273 миллиметра. По словам работников «Славянсктеплосети», все остальные тепловые магистрали в этом районе уже заменены. 

Для проведения работ пришлось раскопать тротуар, поэтому прохожим придется потерпеть временные неудобства. Ожидается, что ремонт будет завершен в течение двух недель. 

Согласно плану, в этом году «Славянсктеплосеть» должна заменить более полутора километров коммуникаций. На ремонтные работы направлены средства в размере 8,7 млн гривен.

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Комментарии к статье «На улице Университетской меняют теплотрассу»

Производственная единица «Славянсктеплосеть» продолжает плановый ремонт магистральных сетей. На этой неделе работы ведутся в районе дома №43 на улице Университетской. Стартовали они в понедельник, 24 сентября.

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