На улице Университетской меняют теплотрассу

Производственная единица «Славянсктеплосеть» продолжает плановый ремонт магистральных сетей. На этой неделе работы ведутся в районе дома №43 на улице Университетской. Стартовали они в понедельник, 24 сентября.

Несколько лет назад здесь был заменен участок трассы, который проходит под проезжей частью. Теперь меняют следующий участок – начиная от дороги и заканчивая колодцем в районе дома №45. Его протяженность – около 30 метров, диаметр трубы – 273 миллиметра. По словам работников «Славянсктеплосети», все остальные тепловые магистрали в этом районе уже заменены.

Для проведения работ пришлось раскопать тротуар, поэтому прохожим придется потерпеть временные неудобства. Ожидается, что ремонт будет завершен в течение двух недель.

Согласно плану, в этом году «Славянсктеплосеть» должна заменить более полутора километров коммуникаций. На ремонтные работы направлены средства в размере 8,7 млн гривен.