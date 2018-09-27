Открытие опорной школы опять отодвигается. Теперь - на конец календарного года

И. о. начальника департамента образования Донецкой области Татьяна Сидашева 19 сентября провела в славянском гороо личный прием граждан. Одним из самых насущных стал вопрос открытия в городе опорной школы. Еще в августе подрядчики, руководство Славянска и народные депутаты обещали, что учебное заведение откроется к 1 ноября. Теперь, по словам чиновницы, ориентировочным сроком открытия названо 1 января.

Эта новая дата оказалась неожиданностью как для педсостава школы, так и для родителей, чьи дети второй год вынуждены учиться «в гостях».

Директор ООШ №13 Анатолий Погорелов рассказал, что работы по реконструкции школы подходят к завершению. Первый этаж уже отмывают сотрудники школы. Аудитории здесь, в целом, готовы принять детей. Второй этаж - на подходе. Полностью готова столовая. Работы пока продолжаются в спортзале и на третьем этаже здания. Но и они - на финишной прямой. По мнению директора, подрядчики готовы открыть объект к назначенному сроку.

Однако Татьяна Сидашева говорит о том, что именно они - причина задержки.

Хотя, как стало ясно из разговора, главная заминка в открытии - отсутствие мебели. По словам и. о. начальника департамента, областной бюджет выделил 2,6 млн грн на мебель для ООШ №13. Отстраненная от работы на время следствия руководитель департамента образования Надежда Оксенчук ранее говорила, что средства были выделены еще в конце мая текущего года. Однако тендер на закупку мебели почему-то объявили лишь в сентябре.

Как он пройдет, и состоится ли вообще - пока неясно. Ведь производители сейчас загружены заказами - делают парты для первоклашек всей страны, которые занимаются по программе «Нова українська школа».

Татьяна Сидашева уверяет, что заказ опорной школы Славянска станет приоритетом. В него войдут комплекты мебели для 30 классов, столовой, актового зала, библиотеки, раздевалки.

Часть мебели для школы должен закупить и город. Местный бюджет должен выделить средства на наглядные пособия, диваны для рекреации и другие «мелочи». По словам начальника городского отдела образования Игоря Рублевского, этот вопрос будет рассматриваться по итогам выполнения бюджета в третьем квартале. Другими словами - не раньше ноября.

Пока не обустроено и футбольное поле на территории учебного заведения. Хотя городской голова Вадим Лях анонсировал начало работ еще в августе. По мнению Рублевского, поле город доделать успеет, а вот оборудование всего уличного спортивного комплекса, скорее всего, «заморозят» и перенесут на весну.

Хорошей новостью в этой ситуации можно считать обещание Татьяны Сидашевой о том, что замороженный спортобъект не помешает торжественно перерезать ленточку и начать занятия.