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Фотофакт

Тротуар & крыльцо: что важнее

Круглосуточный режим работы «Арома кави» на Васильевской из-за жалоб жителей решили пока не отменять

Антон Скворцов
27 сентября 2018 Просмотров: 45 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Местным жителям мешают шумные «тусовки», которые молодежь устраивает возле кафе поздним вечером и ночью.

Кафе «Арома кава» вновь попало в зону внимания властей Славянска. Не так давно исполком разбирался с законностью пристройки к магазину «Паляница», в которой разместилось это заведение в микрорайоне Артема, а на прошлой неделе вопросы возникли к «Арома каве» на улице Васильевской, 36-А. 

Поводом стал проект решения о согласовании круглосуточного режима работы кафе, который был вынесен на очередное заседание исполнительного комитета. Озвучив его, начальник отдела по защите прав потребителей Олег Яковенко сообщил, что в адрес исполкома от жителей соседних домов – №45 на улице Университетской и №36 на ул. Васильевской - дважды поступали жалобы на ночной шум возле кафе, причем одна жалоба была коллективной. По его словам, данные факты могут служить основанием для отказа в согласовании работы объекта в ночное время. 

В ходе обсуждения выяснилось, что источником шума является не само кафе, а молодежь, которая собирается на лавочках возле него. Причем, как было отмечено, спиртное в заведении не продается, поэтому, по всей видимости, молодые люди приносят его с собой или приходят уже выпивши. 

Претензий же к самому кафе, как таковому, у представителей исполкома не оказалось. Более того – в адрес собственников прозвучали только лестные характеристики. В частности, Олег Яковенко рассказал, что руководство «Арома кави» сделало немалый вклад в благоустройство. Была облагорожена прилегающая территория, во дворах домов на Университетской, 45 и Васильевской, 36, появилось освещение. Кроме того, по его словам, собственник кафе обязуется заасфальтировать подъездную дорогу. Городской голова Вадим Лях добавил, что «Арома кава» является единственным местом, где могут позавтракать командировочные в ожидании открытия присутственных мест.  

В итоге члены исполкома решили круглосуточный режим работы заведения пока не отменять. Прозвучала мысль, что в ситуацию должна вмешаться полиция, а профильным специалистам было поручено встретиться с жителями и руководством кафе с целью поиска консенсуса. Если, несмотря на все принятые меры, жалобы будут продолжаться, то ночной режим работы «Арома кави» отменят.

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Комментарии к статье «Круглосуточный режим работы «Арома кави» на Васильевской из-за жалоб жителей решили пока не отменять »

Кафе «Арома кава» вновь попало в зону внимания властей Славянска. Не так давно исполком разбирался с законностью пристройки к магазину «Паляница», в которой разместилось это заведение в микрорайоне Артема, а на прошлой неделе вопросы возникли к «Арома каве» на улице Васильевской, 36-А. 

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