Остановку на Светлодарской сделали удобной для людей

Отныне пассажиры, ожидающие автобуса на остановке «Сельхозтехникум» на улице Светлодарской, смогут спрятаться под навесом не только от солнца, но и от дождя.

Раньше во время осадков здесь постоянно скапливалась лужа, поэтому павильон, который фирма «Элма-сервис» установила нынешним летом, выполнял свою функцию лишь частично. Теперь этот недостаток решили исправить, вымостив площадку остановочного павильона тротуарной плиткой.

По периметру рабочие установили бордюрный камень, а чтобы на остановке не скапливалась вода, площадку несколько подняли над уровнем земли. Работы «Элма-сервис» выполнила за счет собственных средств.