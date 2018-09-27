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Фотофакт

Тротуар & крыльцо: что важнее

Остановку на Светлодарской сделали удобной для людей

Антон Скворцов
27 сентября 2018 Просмотров: 47 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Отныне пассажиры, ожидающие автобуса на остановке «Сельхозтехникум» на улице Светлодарской, смогут спрятаться под навесом не только от солнца, но и от дождя.

Раньше во время осадков здесь постоянно скапливалась лужа, поэтому павильон, который фирма «Элма-сервис» установила нынешним летом, выполнял свою функцию лишь частично. Теперь этот недостаток решили исправить, вымостив площадку остановочного павильона тротуарной плиткой. 

По периметру рабочие установили бордюрный камень, а чтобы на остановке не скапливалась вода, площадку несколько подняли над уровнем земли. Работы «Элма-сервис» выполнила за счет собственных средств. 

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Комментарии к статье «Остановку на Светлодарской сделали удобной для людей»

Отныне пассажиры, ожидающие автобуса на остановке «Сельхозтехникум» на улице Светлодарской, смогут спрятаться под навесом не только от солнца, но и от дождя.

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