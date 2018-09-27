На улице Святогорской переделывают тротуар

На Святогорской подрядчики снимают с тротуара асфальт, который уложили совсем недавно.

Городской голова Вадим Лях объяснил, что предприятию пришлось переделывать работу, поскольку она была сделана некачественно. Помимо прочего, не был соблюден уклон дорожки: при гололеде прохожий, поскользнувшись, мог запросто оказаться на проезжей части.

По словам мэра, специалисты, которые осуществляли технический надзор, неоднократно делали подрядчику замечания, однако тот на них не реагировал. В итоге им вынесли предписание об остановке работ.

Помимо этого, подрядчика предупредили, что если тротуар не будет сделан, как положено, то выполненную работу не оплатят. В итоге переговоров с руководством подрядной организации была достигнута договоренность о том, что плохо уложенный тротуар подрядчики переделают за свой счет.

Тротуар на Святогорской укладывала дорожно-строительная компания «Данко». Эта же фирма занималась ремонтом улицы Вольной. Но если к Вольной вопросов не возникло, то со Святогорской дело явно не заладилось. По мнению Вадима Ляха, загвоздка кроется в специалистах, привлеченных к подряду. Работавшая на Святогорской бригада провозилась два месяца, так и не доведя дело до ума. Сейчас на смену ей пришла другая. Остается надеяться, что вторая попытка увенчается успехом.