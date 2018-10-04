Отопительный сезон начнется по графику

Отопительный сезон в Славянске стартует 16 октября. По результатам заседания областной коллегии, многоэтажный жилфонд был признан готовым к запуску тепла на 100%, сообщил Вадим Лях.

Немного отстают от графика ОСМД – в них на сегодняшний день готовность составляет 99%. По словам мэра, речь идет об одном-двух домах, которые до сих пор не успели провести все подготовительные работы.

Стоит отметить, что в грядущем отопительном сезоне ряд образовательных учреждений переведут с пеллетных котельных, к которым их подключили в 2013 году, обратно на централизованное отопление.