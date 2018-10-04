Депутат Славянского горсовета попросил не выключать светофоры на ночь

Очевидно, причиной данного шага стали несколько серьезных ДТП с участием рейсовых автобусов, принадлежащих возглавляемому Юрием Кононенко ЧП «Слав Транс». Как известно, в прошлом году авария с участием автобуса №3а, в которой пострадали 17 человек, случилась на перекрестке улиц Центральной и Васильевской. В этом году два автобуса - №3а и №5 – попали в ДТП на одном и том же перекрестке улиц Центральной и Шелковичной с интервалом в два месяца. Во всех случаях общественный транспорт двигался по главной дороге, а аварии, как указал в запросе депутат, произошли по причине неработающих светофоров.

Кроме того, Юрий Кононенко обратил внимание, что ночью бывает весьма затруднительно выезжать с улицы Свободы на перекресток с Современной и Олексы Тихого – в это время видимость ограничена, а светофор зачастую мигает желтым сигналом.

Для улучшения ситуации с дорожной безопасностью Юрий Кононенко предложил, прежде всего, запретить переключать светофоры на ночь в «дежурный» режим. (Мигающий желтый вводит в заблуждение невнимательных водителей, которые, приближаясь к перекрестку, могут подумать, что вот-вот должен загореться красный и попробовать проскочить. (По некоторым сведениям, именно эта ситуация стала причиной аварии на перекрестке Центральной и Шелковичной в конце августа.) Во-вторых, по его мнению, на всех перекрестках, перед которыми на проезжей части обозначены полосы движения, необходимо установить соответствующие дорожные знаки.

Кроме того, чтобы разгрузить центр города от автотранспорта, депутат предложил разрешить движение по улице Банковской от улицы Лозановича в сторону Славкурорта (сейчас здесь действует односторонне движение в сторону ж.-д. вокзала, в обратную сторону имеется только полоса для общественного транспорта). Юрий Кононенко убежден, эта мера позволит уменьшить поток автомобилей, движущихся по улице Центральной, где трижды происходили аварии с автобусами.

Теперь запрос должен быть рассмотрен профильной комиссией по безопасности дорожного движения, которая вынесет свой вердикт.