Славянск купит для «Водопонижения» спецтехнику на 21 млн гривен

Согласно ей, в течение ближайших пяти лет техническая база предприятия должна пополниться девятью машинами, которые значительно улучшат возможности «Водопонижения» в части содержания автодорог, а также позволят славянским коммунальникам более эффективно выполнять другие работы по благоустройству территорий.

В перечень вошли: трактор «МТЗ» с лопатой, экскаваторы-погрузчики «Борекс» и «Terex TLB-840», два погрузчика «Bobcat», два самосвала «МАЗ», комбинированная машина с пескоразбрасывающим оборудованием и поворотным отвалом, а также вакуумный автомобиль (асбочка) на шасси «МАЗ». Стоимость заявленной техники - порядка 21 миллиона гривен.

Машины руководство города намерено приобрести по системе финансового лизинга, то есть платного пользования с перспективой последующего выкупа.

Решениями сессии утверждены: программа соответствующей финансовой поддержки КП «Водопонижения» местным бюджетом на ближайшие пять лет, разрешение предприятию подписывать договор финансового лизинга, а также состав комиссии, которая займется выбором банковского учреждения для заключения такого договора.