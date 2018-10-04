СТрУ избавилось от трех троллейбусов

Сессия одобрила решение о списании с баланса Славянского троллейбусного управления трех единиц техники, которые отслужили нормативный срок эксплуатации и перешли из подвижного состава в разряд «недвижимого» имущества.

Речь идет о двух стандартных троллейбусах и одной «гармошке», которые когда-то курсировали по городским улицам. На момент списания их остаточная стоимость была немногим более 380 тысяч гривен.

Теперь машины разберут на запчасти. Составляющие, которые окажутся непригодными для дальнейшего применения, сдадут в металлолом.