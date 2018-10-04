СТрУ избавилось от трех троллейбусов

|4 октября 2018
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Сессия одобрила решение о списании с баланса Славянского троллейбусного управления трех единиц техники, которые отслужили нормативный срок эксплуатации и перешли из подвижного состава в разряд «недвижимого» имущества.
Речь идет о двух стандартных троллейбусах и одной «гармошке», которые когда-то курсировали по городским улицам. На момент списания их остаточная стоимость была немногим более 380 тысяч гривен.
Теперь машины разберут на запчасти. Составляющие, которые окажутся непригодными для дальнейшего применения, сдадут в металлолом.
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• На Светлодарской продолжают появляться остановочные павильоны
• Отопительный сезон начнется по графику
• Для мобильного офиса Админцентра купят машину
• С часами на улице Шевченко пока не получилось
• Людей с инвалидностью обеспечат памперсами за счет местного бюджета
• На реконструкцию славянских очистных потратят 47 миллионов гривен
• Министр культуры привез в Славянск скифский меч
• Основные характеристики новых моделей телевизоров Сони, выпущенных в 2018 году
3 октября 2018
• «Шахтер» сыграл вничью с «Лионом»
• Столичное дерби: дебютный гол Дуэлунда и два удаления
• Польша – чемпион мира по волейболу
• Пять наград спортсменов БК «Триада» на чемпионате области по хортингу
28 сентября 2018
• Профориентационный квест «Smart Kids»
27 сентября 2018
• Леса Святогорья открыты для отдыхающих, но грибы собирать нельзя
• В Америке листву измельчают, в Англии - делают экополенья
• Преимущества смотреть футбол на сайте проверенного букмекера
• Что грозит за сжигание листвы
• Сжигание листвы приводит к заболеваниям легких и провоцирует рак
• Кому пожаловаться на полицейских
• Микроавтобус сбил велосипедиста
• Суд по делу Штепы снова перенесли
• Главу департамента образования Надежду Оксенчук отпустили под личное обязательство
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Сессия одобрила решение о списании с баланса Славянского троллейбусного управления трех единиц техники, которые отслужили нормативный срок эксплуатации и перешли из подвижного состава в разряд «недвижимого» имущества.