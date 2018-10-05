Жэк «Цидило и К» меняет козырьки над подъездами

По словам директора жэка Владимира Гущина, выполнявшие роль навесов бетонные конструкции не были прикреплены к стене здания и держались только на вертикальных опорах. Не столь давно один из таких козырьков упал, когда его задел трактор, проводивший земляные работы на придомовой зеленой зоне. Легкость, с которой обрушился козырек, свидетельствует о неустойчивости аналогичных навесов. Во избежание ЧП их было решено заменить гораздо более легкими шиферными. . Тем более, что соответствующие просьбы поступали в адрес жилищно-эксплуатационной организации от жильцов дома не единожды.