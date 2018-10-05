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Фотофакт

И на домах растут деревья

Мальчиков-гимнастов переведут в новый зал, девочки пока остаются в старой ДЮСШ

Павел Коротенко
5 октября 2018 Просмотров: 56 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Из-за своего возраста здание городской ДЮСШ имеет тенденцию к разрушению, и его наружные конструктивные элементы приходится периодически восстанавливать.
  • На стадии разработки проект по строительству новой спортшколы предполагает пристройку к имеющемуся зданию двух корпусов – зала для спортивной гимнастики и зала для вольной борьбы.

По информации отдела семьи, молодежи, физкультуры и спорта исполкома Славянского горсовета, в ближайшее время будет подписан договор аренды на одно из помещений компании «Укртелеком». В нем планируется обустроить зал для занятий спортивной гимнастикой мальчиковых и юношеских групп. 

Инвентарь и бюрократия

Предоставляемый городу зал площадью 210,5 кв м серьезно расширит спортивную базу для гимнастов. В него планируется перевести отделение спортивной гимнастики для мальчиков, открытое в этом году на базе ДЮСШ. 

Как рассказал начальник отдела семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александр Мищенко, переговоры с собственником помещения начались еще в июне, однако процесс затормозился множеством согласований и других бюрократических процедур. Согласно последним сведениям, согласие киевского офиса компании уже получено, и в скором времени договор все же подпишут. 

По словам Александра Мищенко, спортивное оборудование для нового зала уже закуплено - затраты на это составили 600 тыс. грн. Еще какое-то количество средств потребуется для косметического ремонта помещения, капитальных работ, к счастью, здесь выполнять не нужно. Определяя перечень спортивных снарядов, горсовет ориентировался именно на инвентарь, использующийся в мужской спортивной гимнастике. О закупке аналогичного оборудования для «девичьего» отделения, которое остается в старом здании ДЮСШ, речь пока не идет. Но есть перспективы обновить его уже в новом помещении,  если такой проект получится реализовать.

Подготовка к конкурсу

Для размещения детско-юношеской спортшколы городское руководство присмотрело бывший детский сад, расположенный на ул. Шнурковской, 2. В настоящее время идет уточнение технического задания на проект. В промежуточном виде он подразумевает пристройку к основному зданию двух корпусов – один для гимнастов обоих отделений, второй – для борцов. Общая стоимость проекта предположительно составит 50 млн грн, которые город рассчитывает получить из государственного фонда регионального развития. На изготовление проектно-сметной документации из городского бюджета направлено 350 тыс. грн. Сделать эту работу планируется до конца текущего года, чтобы уже в начале 2019-го подать его на конкурс ГФРР. 

В контексте данной темы напомним, что сейчас конкурсный отбор проходит еще один инфраструктурный проект Славянска – по реконструкции стадиона им. Юрия Скиданова. По оценке Александра Мищенко, шансы на победу в конкурсе и получение необходимых средств у этой разработки велики.

В старых развалинах

Плачевное состояние здания на ул. Банковской, 70, где в последние десятилетия размещается городская ДЮСШ, обсуждается в публичном пространстве и на официальных панелях много лет. К качественным изменениям это не приводит. Отчасти потому, что даже за большие деньги переделать купеческий дом в современную спортивную школу невозможно. Это не позволят сделать особенности здания - начиная с его размера и заканчивая степенью физического износа. Последний ремонт в нем производили зимой 2014-2015 гг. За средства благотворительного фонда «Каритас» в помещении поменяли окна, отремонтировали кровлю и покрасили стены. Санитарные условия это улучшило, но более приспособленным к занятиям спортом здание, конечно, не стало. 

Сейчас в зале проводят занятия 7 тренеров. При этом по размеру зал меньше, чем стандартный гимнастический помост для опорного прыжка, и разбег для выполнения этого элемента приходится брать из коридора. График иногда совпадает так, что одновременно занимаются сразу 5 групп по 6-10 человек. Ни о какой сосредоточенности перед выполнением того или иного упражнения спортсмен думать в таких условиях, естественно, не может.

Не выдерживает критики и обеспечение школы оборудованием. Речь идет не только о недокомплекте, но и о никудышном состоянии имеющихся снарядов: бревно устаревшее, мостик для прыжков приходится стягивать скотчем, вместо «стола» используется куча матов, яма для приземления маленькая и не соответствует требованиям безопасности. Учитывая, что спортивная гимнастика и без того считается травмоопасным видом спорта, в условиях городской ДЮСШ она фактически делает из детских групп группы риска. 

Чемпионом здесь не стать

Еще одна сторона вопроса – ограниченные возможности для воспитания одаренных детей. Понятно, что даже самый квалифицированный тренер, а в Славянской спортшколе коллектив именно такой, не сможет обеспечить ребенку полноценное развитие, не располагая для этого соответствующей материально-технической базой. 

В принципе, задача воспитывать чемпионов перед школой и не ставится, говорит Александр Мищенко. На ее уровне, по его словам, можно дать только начальную подготовку,  которая позволит талантливым воспитанникам поступить в специализированную школу олимпийского резерва. Вместе с тем, начальник отдела соглашается, что своему сегодняшнему назначению здание на Банковской не соответствует.

Возвращаясь к проекту строительства новых спортивных сооружений, добавим, что в проектно-сметную документацию включены не только строительные работы, но и приобретение нового оборудования. Говорить о сроках реализации проекта пока не корректно, ибо он еще даже не попал на конкурс. Надеемся, что такая нужная городу идея не затеряется в различных инстанциях, и уже в ближайшие 2-3 года юные гимнасты Славянска все же получат полноценную тренировочную базу.

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Комментарии к статье «Мальчиков-гимнастов переведут в новый зал, девочки пока остаются в старой ДЮСШ»

По информации отдела семьи, молодежи, физкультуры и спорта исполкома Славянского горсовета, в ближайшее время будет подписан договор аренды на одно из помещений компании «Укртелеком». В нем планируется обустроить зал для занятий спортивной гимнастикой мальчиковых и юношеских групп. 

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