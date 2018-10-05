Владельцев «Славтяжмаша» продолжают искать, но пока безуспешно

После шести писем, отправленных по юридическому адресу предприятия на улицу Заводскую, 2, и оставшихся без ответа, власти решили обратиться к загадочным собственникам предприятия с открытым письмом. Обращение, адресованное от имени городского головы Вадима Ляха, было опубликовано на сайте Славянского городского совета в конце августа.

В письме сказано, что спортзал «Юность» представляет социальную ценность как для микрорайона Славтяжмаш в частности, так и для Славянска в целом. «Данная база является единственным и уникальным спортивным объектом микрорайона, где у жителей, в том числе и детей, есть возможность заниматься футболом, баскетболом, волейболом, атлетикой и другими видами спорта и проводить физкультурно-оздоровительную работу», - подчеркивается в письме.

Между тем, вот уже два года «Юность» остается без отопления и электричества. Минувшая зима не прошла даром: кое-где наметились признаки разрушения в виде отслаивания краски и штукатурки. Впрочем, пока они несущественны, и, по словам тренера Виталия Зеленова, зал, в основном, полностью пригоден для занятий – в него можно приходиться хоть сейчас. Правда, желающих воспользоваться этой возможностью все меньше: сейчас занимаются всего четыре человека. Но, как известно, ничто не вечно, и следующая зима неминуемо отразится на состоянии здания.

«Славянский городской совет в очередной раз обращается к владельцу и руководству ОАО «Славтяжмаш» с предложением о передаче спортивного зала «Юность» громаде города в коммунальную собственность, для сохранения, дальнейшего содержания и обслуживания. Надеемся на ваше понимание и положительное решение судьбы помещения спортивного зала «Юность», - такими словами завершается письмо. Ответ на него до сих пор не получен.

Как долго власти будут искать собственников – неизвестно. Несомненно лишь одно: чем дольше это будет продолжаться, тем больше денег потребуется для ремонта спортзала – если, разумеется, переговоры все же состоятся и увенчаются успехом.

Впрочем, «Юность» - не единственная головная боль городских властей. Еще один проблемный объект – ведомственное общежитие на улице Торговой, 4, которое находился в залоге за долги «Славтяжмаша» перед энергопоставщиками и чьи жильцы оказались заложниками межведомственных пертурбаций. На протяжении последних лет люди каждую зиму встречают со страхом – ведь начало отопительного сезона зависит от того, как договорятся руководство города и теплосети. Возможно, за помощью придется прибегать к обладминистрации, как это было в прошлом году. Грядущая зима не станет исключением: по словам мэра, проблему вновь придется решать в «ручном режиме».