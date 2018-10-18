Реконструкция парка: продолжение следует

Власти Славянска одобрили откорректированный и прошедший экспертизу проект реконструкции центрального парка, отсутствие которого не позволяло на протяжении нескольких месяцев продолжать начатые весной работы.

Решение об утверждении обновленного документа исполком принял на внеочередном заседании в пятницу, 12 октября.

Теперь, когда все формальности благополучно пройдены, ничто не мешает продолжить строительство. «Мяч на стороне подрядчика», – так охарактеризовал ситуацию городской голова Вадим Лях, выразив уверенность, что работы возобновятся на текущей неделе.

Напомним, что править проектно-сметную документацию пришлось в связи с выделением областной администрацией дополнительного финансирования в размере около 5 миллионов гривен. Эти деньги позволят, помимо первоначально запланированных мероприятий, сделать автостоянку и вымостить дорожки на входе в парк со стороны переулка Героев Крут.

С учетом внесенных изменений общая стоимость проекта реконструкции парка выросла до 26,8 миллиона гривен. Ранее было освоено 4,7 миллиона, остается выполнить работы на сумму 22,1 млн гривен.

Согласно первоначальному плану, реконструкция должна завершиться в декабре. Однако, с учетом изменений, сроки могут несколько увеличиться.