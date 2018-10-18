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Фотофакт

Осенние цветы

Реконструкция парка: продолжение следует

Антон Скворцов
18 октября 2018 Просмотров: 56 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
С начала реконструкции в парке выполнено работ на 4,7 млн гривен.

Власти Славянска одобрили откорректированный и прошедший экспертизу проект реконструкции центрального парка, отсутствие которого не позволяло на протяжении нескольких месяцев продолжать начатые весной работы.

Решение об утверждении обновленного документа исполком принял на внеочередном заседании в пятницу, 12 октября. 

Теперь, когда все формальности благополучно пройдены, ничто не мешает продолжить строительство. «Мяч на стороне подрядчика», – так охарактеризовал ситуацию городской голова Вадим Лях, выразив уверенность, что работы возобновятся на текущей неделе.

Напомним, что править проектно-сметную документацию пришлось в связи с выделением областной администрацией дополнительного финансирования в размере около 5 миллионов гривен. Эти деньги позволят, помимо первоначально запланированных мероприятий, сделать автостоянку и вымостить дорожки на входе в парк со стороны переулка Героев Крут. 

С учетом внесенных изменений общая стоимость проекта реконструкции парка выросла до 26,8 миллиона гривен. Ранее было освоено 4,7 миллиона, остается выполнить работы на сумму 22,1 млн гривен. 

Согласно первоначальному плану, реконструкция должна завершиться в декабре. Однако, с учетом изменений, сроки могут несколько увеличиться.

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Комментарии к статье «Реконструкция парка: продолжение следует»

Власти Славянска одобрили откорректированный и прошедший экспертизу проект реконструкции центрального парка, отсутствие которого не позволяло на протяжении нескольких месяцев продолжать начатые весной работы.

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