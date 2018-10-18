На «Локомотиве» будет новое футбольное поле, в бассейне - ионизированная вода и лифт

Во время рабочей поездки 17 октября мэр Славянска Вадим Лях ознакомился с ходом ремонтных работ на стадионе «Локоматив» и в городском плавательном бассейне.

Стадион

На стадионе, расположенном в Железнодорожном мкр-не, на ул. Вокзальной, 59, идет вторая очередь реконструкции. Сначала, в 2017 году, за счет средств местного бюджета здесь восстановили ограждение и обустроили волейбольную площадку. По словам начальника отдела по делам семьи, физкультуры и спорта Александра Мищенко, на это ушло 390 тыс. грн.

- Вторая очередь подразумевает установку полноценного футбольного поля, размером 110 на 70 метров, с искусственным покрытием. Этот проект реализовывается за средства ГФРР, поэтому он должен быть закончен до конца текущего года, - сказал мэр.

Всего затраты составили 10,5 млн, грн, 1 миллион из этих средств выделила местная казна.

Александр Мищенко объясняет, что это поле является «домашним» для местного футбольного клуба «Славянск», образовавшегося на базе ФК «Славхлеб». Раньше на нем проходили областные и местные соревнования. Кроме того, здесь занимаются ребята из отделения футбола детско-юношеской спортивной школы. Всего 4 группы отделения насчитывают 100 юных футболистов.

- Мы надеемся, что после реконструкции на этом поле будут проходить игры чемпионата Донецкой области, студенческие спартакиады и зимний областной чемпионат по футболу среди аматорских команд, - говорит Александр Мищенко.

Установкой поля ремонт стадиона не ограничится. Городской голова пообещал, что на следующий год из местного бюджета будут выделены средства на обновление трибун и ремонт административного здания.

Имеются у местного руководства надежды и на выделение еще одного транша от ГФРР. Город подал заявку на проект реконструкции стадиона им. Юрия Скиданова. Если проект будет одобрен, на стадионе появится еще одно футбольное поле, будет реконструировано имеющееся, здесь оборудуют теннисный корт, обновят освещение, трибуны, отремонтируют административное здание.

Бассейн

В городском бассейне с 9 октября действует новая система очистки воды. Пока она запущена в тестовом режиме. Но разницу ощутили как профессиональные спортсмены, так и обычные любители поплавать. По их словам, вода стала мягче, прозрачнее, не стягивает кожу, не раздражает слизистые оболочки и не пахнет хлором.

Как объяснил менеджер по региональному развитию фирмы-подрядчика «Aquatron Systems» Виталий Гладких, химический способ очистки заменили на физических.

- Ранее вода очищалась гипохлоридом натрия. Это требовало строгой системы наблюдения. Хлор быстро выветривался. Любая непредвиденная ситуация заканчивалась тем, что было необходимо дополнительное хлорирование. Теперь вода очищается способом медно-серебряной ионизации. Она не имеет запаха и соответствует по качеству питьевой. Таким способом еще в 1980-х годах стали очищать питьевую воду на кораблях дальнего плавания, - объяснил Виталий Гладких.

Главное, подчеркивает городское руководство, заключается в том, что новая система очистки намного полезнее для здоровья. Но, кроме того, по словам мэра, местный бюджет будет экономить средства на закупке гипохлорида. Ранее только для бассейна его требовалось закупить на 200 тыс. грн.

Всего этот проект, реализованный за средства ГФРР, обошелся в 2,3 млн грн.

Однако установкой новой системы очистки воды ремонтные работы в бассейне не ограничились. Сейчас здесь оборудуют шахту, в которой разместится лифт для людей с ограниченными физическими возможностями. С его помощью они смогут подниматься с улицы прямо в тренажерный зал.

На оборудование лифта средства в размере 1,2 млн грн выделил областной бюджет. По словам Александра Мищенко, лифт находится в Киеве и уже готов на 95%. Строительство шахты подрядчики обещают закончить к концу ноября. В начале декабря, по планам местных чиновников, начнется установка подъемника.