На Химике появилась «Аллея семейного отдыха»

|18 октября 2018
|Просмотров: 53
|
В микрорайоне Химик отныне есть еще один «оазис», куда в свободное время можно прийти прогуляться на свежем воздухе. «Аллея семейного отдыха» была создана усилиями местных жителей в рамках основанного в этом году проекта «Бюджет участия».
Автором и вдохновительницей создания аллеи стала руководительница местного районного комитета Радмила Вышемирская. Желание привести в порядок запущенную территорию, которая находится по соседству с благоустроенным сквером, зрело у нее уже давно. «В нашем микрорайоне живет 6 тысяч человек, а провести время негде», - так объяснила инициатор проекта свою идею.
Начинание поддержали работники расположенного на Химике филиала Центральной библиотеки во главе со Светланой Смирновой. Созданный единомышленниками проект стал одним из четырех победителей «Бюджета участия» и получил финансирование в размере 144,2 тыс. гривен.
Первым этапом создания аллеи стала расчистка территории. Основная часть этих работ была выполнена с помощью трактора, который выделило УЖКХ. Значительных расходов потребовало восстановление асфальтовой дорожки – на несколько «латок» ушло около трети всего бюджета проекта.
Финальным аккордом, завершившим обустройство аллеи, стал субботник, который прошел 13 октября. Участие в нем приняли больше сотни местных жителей. В ходе него территорию окончательно почистили, высадили саженцы хвойных культур, установили 6 лавочек и урны для мусора. Плюс ко всему, скоро здесь появятся столбик с указателем и солнечные часы в окружении сакур, подаренных правительством Японии. Лавочки получат тематическую раскраску: к примеру, на одной появится изображение книги, на второй – значок беспроводного интернета, на третьей – шахматные фигурки, а оригинальная скамейка в форме спирали будет расцвечена в виде фортепьянной клавиатуры.
К сожалению, в проект не вошло освещение – расходы на него оказались бы чрезмерными. Впрочем, от этой идеи Радмила Вышемирская не отказывается и намерена реализовать ее в ближайшем будущем. А вообще, в планах руководительницы комитета микрорайона – создать здесь настоящий парк с ролледромом, веревочными трассами и прочими развлечениями для детей.
P. S. К сожалению, случилась неприятность: в ночь на 17 октября одну из посаженных на аллее туй кто-то выкопал. Инцидентом занимается полиция.
18 октября 2018
• В Славянском районе на пожаре погиб мужчина
• В Славянске новый военный комиссар
• Отопительный сезон начнется на неделю позже
• «Разблокировка» карточки обошлась жительнице Славянска в 5 тысяч гривен
• На Химике «Славгорводоканал» провел сверку и отключил должников
• На Новосодовской, 15 канализация затопила бойлерную
• На улице Батюка возобновилось благоустройство газона
• На Химике появилась «Аллея семейного отдыха»
• На «Локомотиве» будет новое футбольное поле, в бассейне - ионизированная вода и лифт
• Уровень ксенофобии в Славянске - один из самых низких в стране
• Кто и зачем может стать подопечным терцентра
• Реконструкция парка: продолжение следует
• Мэр Славянска ответил на обвинения в «махинациях»
• Порчу своего поздравительного билборда Вадим Лях расценил как хулиганство
17 октября 2018
• Сборная Украины по футболу повысилась в классе
• Соревнования по самбо и рукопашному бою
• В Славянске состоялся легкоатлетический кросс
• Ксения Дарчук и Алина Шилова – бронзовые призеры чемпионата Украины по дзюдо
• Кубок Украины по пауэрлифтингу по версии WPA
• Григорий Григоренко выполнил норматив мастера спорта международного класса Украины
• Новые достижения спортсменов БК «Триада»
15 октября 2018
• Три основы плана окончания войны на Донбассе
12 октября 2018
• В Дружковке на взятке задержали начальника полиции и отдали на поруки
• В аварии погиб сын мэра Лимана
• Охотники за металлом разобрали километр ж.-д. пути
• Славянск: «Черный тюльпан» против действий полиции
• Школьники города могут бесплатно увидеть «Осенний вернисаж»
11 октября 2018
— 18 октября 2018 —
Начало отопительного сезона, который в Славянске должен был стартовать 16 октября, переносится на 22-е число. Об этом на традиционной вторничной пресс-конференции сообщил городской голова Вадим Лях.
— 18 октября 2018 —
На прошлой неделе на зеленой зоне по улице Батюка в микрорайоне Артема велось благоустройство: грейдер предприятия «Водопонижение» ровнял холмы и впадины, оставшиеся после замены центрального водовода.
— 18 октября 2018 —
Во время рабочей поездки 17 октября мэр Славянска Вадим Лях ознакомился с ходом ремонтных работ на стадионе «Локоматив» и в городском плавательном бассейне.
— 18 октября 2018 —
Власти Славянска одобрили откорректированный и прошедший экспертизу проект реконструкции центрального парка, отсутствие которого не позволяло на протяжении нескольких месяцев продолжать начатые весной работы.
Приветствую, гость! Вход
18 октября 2018
• В Славянском районе на пожаре погиб мужчина
• В Славянске новый военный комиссар
• Отопительный сезон начнется на неделю позже
• «Разблокировка» карточки обошлась жительнице Славянска в 5 тысяч гривен
• На Химике «Славгорводоканал» провел сверку и отключил должников
• На Новосодовской, 15 канализация затопила бойлерную
• На улице Батюка возобновилось благоустройство газона
• На Химике появилась «Аллея семейного отдыха»
• На «Локомотиве» будет новое футбольное поле, в бассейне - ионизированная вода и лифт
• Уровень ксенофобии в Славянске - один из самых низких в стране
• Кто и зачем может стать подопечным терцентра
• Реконструкция парка: продолжение следует
• Мэр Славянска ответил на обвинения в «махинациях»
• Порчу своего поздравительного билборда Вадим Лях расценил как хулиганство
17 октября 2018
• Сборная Украины по футболу повысилась в классе
• Соревнования по самбо и рукопашному бою
• В Славянске состоялся легкоатлетический кросс
• Ксения Дарчук и Алина Шилова – бронзовые призеры чемпионата Украины по дзюдо
• Кубок Украины по пауэрлифтингу по версии WPA
• Григорий Григоренко выполнил норматив мастера спорта международного класса Украины
• Новые достижения спортсменов БК «Триада»
15 октября 2018
• Три основы плана окончания войны на Донбассе
12 октября 2018
• В Дружковке на взятке задержали начальника полиции и отдали на поруки
• В аварии погиб сын мэра Лимана
• Охотники за металлом разобрали километр ж.-д. пути
• Славянск: «Черный тюльпан» против действий полиции
• Школьники города могут бесплатно увидеть «Осенний вернисаж»
11 октября 2018
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «На Химике появилась «Аллея семейного отдыха»»
В микрорайоне Химик отныне есть еще один «оазис», куда в свободное время можно прийти прогуляться на свежем воздухе. «Аллея семейного отдыха» была создана усилиями местных жителей в рамках основанного в этом году проекта «Бюджет участия».