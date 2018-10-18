На Химике появилась «Аллея семейного отдыха»

В микрорайоне Химик отныне есть еще один «оазис», куда в свободное время можно прийти прогуляться на свежем воздухе. «Аллея семейного отдыха» была создана усилиями местных жителей в рамках основанного в этом году проекта «Бюджет участия».

Автором и вдохновительницей создания аллеи стала руководительница местного районного комитета Радмила Вышемирская. Желание привести в порядок запущенную территорию, которая находится по соседству с благоустроенным сквером, зрело у нее уже давно. «В нашем микрорайоне живет 6 тысяч человек, а провести время негде», - так объяснила инициатор проекта свою идею.

Начинание поддержали работники расположенного на Химике филиала Центральной библиотеки во главе со Светланой Смирновой. Созданный единомышленниками проект стал одним из четырех победителей «Бюджета участия» и получил финансирование в размере 144,2 тыс. гривен.

Первым этапом создания аллеи стала расчистка территории. Основная часть этих работ была выполнена с помощью трактора, который выделило УЖКХ. Значительных расходов потребовало восстановление асфальтовой дорожки – на несколько «латок» ушло около трети всего бюджета проекта.

Финальным аккордом, завершившим обустройство аллеи, стал субботник, который прошел 13 октября. Участие в нем приняли больше сотни местных жителей. В ходе него территорию окончательно почистили, высадили саженцы хвойных культур, установили 6 лавочек и урны для мусора. Плюс ко всему, скоро здесь появятся столбик с указателем и солнечные часы в окружении сакур, подаренных правительством Японии. Лавочки получат тематическую раскраску: к примеру, на одной появится изображение книги, на второй – значок беспроводного интернета, на третьей – шахматные фигурки, а оригинальная скамейка в форме спирали будет расцвечена в виде фортепьянной клавиатуры.

К сожалению, в проект не вошло освещение – расходы на него оказались бы чрезмерными. Впрочем, от этой идеи Радмила Вышемирская не отказывается и намерена реализовать ее в ближайшем будущем. А вообще, в планах руководительницы комитета микрорайона – создать здесь настоящий парк с ролледромом, веревочными трассами и прочими развлечениями для детей.

P. S. К сожалению, случилась неприятность: в ночь на 17 октября одну из посаженных на аллее туй кто-то выкопал. Инцидентом занимается полиция.