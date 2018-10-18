|18 октября 2018
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На прошлой неделе на зеленой зоне по улице Батюка в микрорайоне Артема велось благоустройство: грейдер предприятия «Водопонижение» ровнял холмы и впадины, оставшиеся после замены центрального водовода.
Возникло предположение, что планировка грунта осуществляется с целью дальнейшего озеленения, которое было начато в прошлом году от перекрестка с улицей Бульварной и в дальнейшем «заглохло» по причине длительных нестыковок с проектно-сметной документацией.
Предположение отчасти подтвердил начальник УЖКХ Владимир Башкаев. Он объяснил, что работы действительно носят подготовительный характер, однако денег на реализацию проекта озеленения городской совет еще не выделял. Поэтому было решено для начала привести газон в более-менее подобающий вид: разровнять, убрать лишнюю землю и завезти чернозем. Дальнейшая судьба проекта зависит от наличия средств в городской казне.
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• «Разблокировка» карточки обошлась жительнице Славянска в 5 тысяч гривен
• На Химике «Славгорводоканал» провел сверку и отключил должников
• На Новосодовской, 15 канализация затопила бойлерную
• На улице Батюка возобновилось благоустройство газона
• На Химике появилась «Аллея семейного отдыха»
• На «Локомотиве» будет новое футбольное поле, в бассейне - ионизированная вода и лифт
• Уровень ксенофобии в Славянске - один из самых низких в стране
• Кто и зачем может стать подопечным терцентра
• Реконструкция парка: продолжение следует
• Мэр Славянска ответил на обвинения в «махинациях»
• Порчу своего поздравительного билборда Вадим Лях расценил как хулиганство
17 октября 2018
• Сборная Украины по футболу повысилась в классе
• Соревнования по самбо и рукопашному бою
• В Славянске состоялся легкоатлетический кросс
• Ксения Дарчук и Алина Шилова – бронзовые призеры чемпионата Украины по дзюдо
• Кубок Украины по пауэрлифтингу по версии WPA
• Григорий Григоренко выполнил норматив мастера спорта международного класса Украины
• Новые достижения спортсменов БК «Триада»
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• Три основы плана окончания войны на Донбассе
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• В Дружковке на взятке задержали начальника полиции и отдали на поруки
• В аварии погиб сын мэра Лимана
• Охотники за металлом разобрали километр ж.-д. пути
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• Школьники города могут бесплатно увидеть «Осенний вернисаж»
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Комментарии к статье «На улице Батюка возобновилось благоустройство газона»
На прошлой неделе на зеленой зоне по улице Батюка в микрорайоне Артема велось благоустройство: грейдер предприятия «Водопонижение» ровнял холмы и впадины, оставшиеся после замены центрального водовода.