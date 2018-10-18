На улице Батюка возобновилось благоустройство газона

На прошлой неделе на зеленой зоне по улице Батюка в микрорайоне Артема велось благоустройство: грейдер предприятия «Водопонижение» ровнял холмы и впадины, оставшиеся после замены центрального водовода.

Возникло предположение, что планировка грунта осуществляется с целью дальнейшего озеленения, которое было начато в прошлом году от перекрестка с улицей Бульварной и в дальнейшем «заглохло» по причине длительных нестыковок с проектно-сметной документацией.

Предположение отчасти подтвердил начальник УЖКХ Владимир Башкаев. Он объяснил, что работы действительно носят подготовительный характер, однако денег на реализацию проекта озеленения городской совет еще не выделял. Поэтому было решено для начала привести газон в более-менее подобающий вид: разровнять, убрать лишнюю землю и завезти чернозем. Дальнейшая судьба проекта зависит от наличия средств в городской казне.