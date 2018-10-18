Отопительный сезон начнется на неделю позже

Начало отопительного сезона, который в Славянске должен был стартовать 16 октября, переносится на 22-е число. Об этом на традиционной вторничной пресс-конференции сообщил городской голова Вадим Лях.

По словам мэра, просьба об изменении даты запуска котельных поступила от руководства «Славянсктеплосети». Теплосеть, в свою очередь, получила соответствующее указание от вышестоящего начальства – ОКП «Донецктеплокоммунэнерго». Стоит отметить, что отсрочка касается не только Славянска, но и всех других городов Донецкой области, которые обслуживает областное коммунальное предприятие.

С просьбой прокомментировать ситуацию мы обратились к директору теплосети Сергею Микитишину. Он объяснил, что главная причина отсрочки начала отопительного сезона вызвана необычайно теплой осенью. Отопительный сезон должен начинаться, когда средняя температура атмосферного воздуха не превышает восьми градусов на протяжении трех суток. Сейчас же, согласно метеосводкам, этот показатель держится на отметке 11-14 градусов, а днем столбик термометра поднимается до 20-22 градусов. «При такой температуре у нас нет возможности подавать теплоноситель», - говорит директор «Славянсктеплосети».

На сегодняшний день в Славянске отопление подается городской клинической и детской больницам, школе-интернату для слепых и слабовидящих детей и ряду других социальных объектов. Кроме того, его должны включить детским садам, которые запитаны от автономных пеллетных котельных. Школы, как известно, в ближайшие две недели на каникулах, и до начала занятий тепло в целях экономии получать не будут.

Вадим Лях отмечает, что наиболее болезненным вопросом на сегодняшний момент является отсутствие отопления в детских садах, которые подключены к централизованной системе отопления. По его данным, в некоторых группах температура опустилась до отметки 15-17 градусов, из-за чего детей укладывают спать одетыми. По мнению мэра, данная ситуация выходит за рамки нормальной и может вызвать определенный резонанс.

Увы, но изменить ситуацию руководство города не в силах. Дошкольные учреждения запитаны от тех же котельных, что и многоквартирные дома, и включить тепло только садикам не получится: для этого мощности котельных слишком велики, поскольку рассчитаны на все подключенные объекты. Таким образом, детсады получат тепло 22 октября, вместе с многоэтажками.