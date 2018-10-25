|25 октября 2018
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Бывший садик «Елочка», расположенный в мкр-не Молодежный, среди молодежи Славянска имеет название «заброшка». Он, как магнитом, привлекает к себе подрастающее поколение.
Пока все «набеги» на полуразрушенное сооружение обходились без серьезных неприятностей. Но в конце октября появились слухи о том, что подростки, убивающие время на каникулах, укололись там об использованный шприц.
- Это не единственный проблемный объект. И такие случаи с детьми, к сожалению, случаются чаще, чем хотелось бы, - прокомментировал городской голова. - Однако заброшенный садик - частная собственность. Собственник на контакт не выходит. И город в этой ситуации сделать ничего не может.
По словам мэра, за деньги городской казны сооружение даже нельзя обнести прочным забором. На это потребуется около сотни тысяч гривен. Выделить такую сумму не на бюджетный объект чиновники и депутаты не имеют права.
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• Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске
• Когда запустят отопление в Славянске, пока неясно
• ЦПАУ запустят в тестовом режиме
• Почему не состоялось заседание контрольной комиссии по коммунальной собственности
• В Славянском районе будет свой конкурс мини-проектов
• Славянцам рассказали, что такое ревитализация и чем это полезно
• Сроки открытия опорной школы уже даже не называют
• Спортшкола может переехать в ДК на Светлодарскую
• В результате ДТП два подростка получили травмы
• «Заброшка» - это, похоже, навсегда
• Где в Славянске можно купить вакцину от гриппа
• О чем рассказал начальник патрульной полиции Славянска и Краматорска
24 октября 2018
• «Шахтер» без шансов уступил «МанСити»
• Элина Свитолина одержала две победы на старте
• Достижения спортсменов СК «Киокушин каратэ» на международных соревнованиях
• 23 медали украинских олимпийцев
• Восемь наград славянских «вольников»
• ФК «Славянск» сыграл вничью с ФК «Долина»
• Роман Мартынов – победитель чемпионата Славянска по быстрым шахматам
• Серебряная медаль Алексея Пучкова
22 октября 2018
• Реальная децентрализация- это ответ федерализации и способ борьбы с коррупцией
18 октября 2018
• В Славянском районе на пожаре погиб мужчина
• В Славянске новый военный комиссар
• Удобрения – главный залог успеха хорошего урожая
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Комментарии к статье ««Заброшка» - это, похоже, навсегда»
Бывший садик «Елочка», расположенный в мкр-не Молодежный, среди молодежи Славянска имеет название «заброшка». Он, как магнитом, привлекает к себе подрастающее поколение.