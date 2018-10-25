«Заброшка» - это, похоже, навсегда

Бывший садик «Елочка», расположенный в мкр-не Молодежный, среди молодежи Славянска имеет название «заброшка». Он, как магнитом, привлекает к себе подрастающее поколение.

Пока все «набеги» на полуразрушенное сооружение обходились без серьезных неприятностей. Но в конце октября появились слухи о том, что подростки, убивающие время на каникулах, укололись там об использованный шприц.

- Это не единственный проблемный объект. И такие случаи с детьми, к сожалению, случаются чаще, чем хотелось бы, - прокомментировал городской голова. - Однако заброшенный садик - частная собственность. Собственник на контакт не выходит. И город в этой ситуации сделать ничего не может.

По словам мэра, за деньги городской казны сооружение даже нельзя обнести прочным забором. На это потребуется около сотни тысяч гривен. Выделить такую сумму не на бюджетный объект чиновники и депутаты не имеют права.