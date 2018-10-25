Минус два киоска

В Славянске исчезли два МАФа-«стакана», которые были установлены в центре города. Желтые киоски по продаже прохладительных напитков располагались на ул. Университетской и Банковской. По словам мэра города Вадима Ляха, стояли они там незаконно.

- Предприниматель, установивший эти сооружения, зарегистрирован в Северодонецке. Он приходил ко мне, но к консенсусу мы не пришли. Я сказал, что в нашем городе нет согласованных мест для установки МАФов. Тем не менее, киоски он поставил, - объясняет Вадим Лях.

После этого, по его словам, началась претензионная работа. Когда письма, направленные чиновниками в Северодонецк, вернулись назад, мэр обратился к магазинам, от которых были запитаны киоски.

- Я сказал, мол, буду считать, что это вы занимаетесь несанкционированной торговлей. Владельцы магазинов вняли и отключили МАФы от электроэнергии. После этого мы повесили предписания, что киоски будут демонированы коммунальными службами, - говорит мэр.

Владелец «стаканов» не стал дожидаться, когда его собственность отправится на штрафстоянку, и ночью вывез их самостоятельно. Впрочем, осенью потребность в прохладительных напитках на улице значительно снижается. А летом он свою выгоду уже получил.