Минус два киоска

|25 октября 2018
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В Славянске исчезли два МАФа-«стакана», которые были установлены в центре города. Желтые киоски по продаже прохладительных напитков располагались на ул. Университетской и Банковской. По словам мэра города Вадима Ляха, стояли они там незаконно.
- Предприниматель, установивший эти сооружения, зарегистрирован в Северодонецке. Он приходил ко мне, но к консенсусу мы не пришли. Я сказал, что в нашем городе нет согласованных мест для установки МАФов. Тем не менее, киоски он поставил, - объясняет Вадим Лях.
После этого, по его словам, началась претензионная работа. Когда письма, направленные чиновниками в Северодонецк, вернулись назад, мэр обратился к магазинам, от которых были запитаны киоски.
- Я сказал, мол, буду считать, что это вы занимаетесь несанкционированной торговлей. Владельцы магазинов вняли и отключили МАФы от электроэнергии. После этого мы повесили предписания, что киоски будут демонированы коммунальными службами, - говорит мэр.
Владелец «стаканов» не стал дожидаться, когда его собственность отправится на штрафстоянку, и ночью вывез их самостоятельно. Впрочем, осенью потребность в прохладительных напитках на улице значительно снижается. А летом он свою выгоду уже получил.
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• Почему не состоялось заседание контрольной комиссии по коммунальной собственности
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• Славянцам рассказали, что такое ревитализация и чем это полезно
• Сроки открытия опорной школы уже даже не называют
• Спортшкола может переехать в ДК на Светлодарскую
• В результате ДТП два подростка получили травмы
• «Заброшка» - это, похоже, навсегда
• Где в Славянске можно купить вакцину от гриппа
• О чем рассказал начальник патрульной полиции Славянска и Краматорска
24 октября 2018
• «Шахтер» без шансов уступил «МанСити»
• Элина Свитолина одержала две победы на старте
• Достижения спортсменов СК «Киокушин каратэ» на международных соревнованиях
• 23 медали украинских олимпийцев
• Восемь наград славянских «вольников»
• ФК «Славянск» сыграл вничью с ФК «Долина»
• Роман Мартынов – победитель чемпионата Славянска по быстрым шахматам
• Серебряная медаль Алексея Пучкова
22 октября 2018
• Реальная децентрализация- это ответ федерализации и способ борьбы с коррупцией
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• В Славянском районе на пожаре погиб мужчина
• В Славянске новый военный комиссар
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Комментарии к статье «Минус два киоска»
В Славянске исчезли два МАФа-«стакана», которые были установлены в центре города. Желтые киоски по продаже прохладительных напитков располагались на ул. Университетской и Банковской. По словам мэра города Вадима Ляха, стояли они там незаконно.