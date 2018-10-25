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Фотофакт

Послеремонтное состояние

Спортшкола может переехать в ДК на Светлодарскую

Светлана Вьюниченко
25 октября 2018 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Славянские власти готовы рассмотреть вопрос о переносе детской спортивной школы в бывшее ДК им. Карла Маркса (на фото). Петиция об этом появилась на сайте горсовета.

- Раньше мы отвергали этот проект, поскольку там очень дорого обходится отопление. Но тогда не шла речь о реконструкции стадиона им. Скиданова, - говорит городской голова Вадим Лях.

По его словам, если Славянск получит средства ГФРР на реконструкцию стадиона (такая заявка на 2019 год уже подана), имеет смысл пересмотреть вопрос о ДК. 

Напомним, что ДЮСШ, расположенную в центре города на ул. Банковской, планируется перенести в здание бывшего детсада на ул. Почтовой. 

Что касается аренды помещения в Укртелекоме, где разместятся секция гимнастики для мальчиков и клуб «Триада», вопрос не решается в течение уже трех месяцев.

- С нашей стороны все готово. Но Укртелеком не может выделить помещение без согласования с вышестоящими организациями. Они на словам тоже согласны. Но чиновник в Днепре последнюю подпись на документ почему-то не ставит. В моей практике такого еще не было: обо всем договорились, согласовали - и дело не идет, - говорит мэр.

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Комментарии к статье «Спортшкола может переехать в ДК на Светлодарскую»

Славянские власти готовы рассмотреть вопрос о переносе детской спортивной школы в бывшее ДК им. Карла Маркса (на фото). Петиция об этом появилась на сайте горсовета.

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