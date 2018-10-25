Почему не состоялось заседание контрольной комиссии по коммунальной собственности

На текущей неделе планировалось заседание временной контрольной депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности. Перед ней, напомним, стоит задача: определить законность передачи в аренду объектов недвижимости. Из-за отсутствия консенсуса между собравшимися заседание «споткнулось» уже на этапе утверждения повестки дня.

Изначально в состав комиссии входили 7 депутатов горсовета от разных партий, фракция большинства при этом от участия в работе отказалась. Позже, однако, позиция «Оппоблока» изменилась, и 8 ее представителей все же были включены в комиссию.

С этого момента начали возникать ситуации, так или иначе блокирующие работу. Сначала новые члены требовали предоставить им результаты уже проделанной работы, потом ходатайствовали о привлечении к анализу рекомендованного ими специалиста. Ранее к изучению документов уже были подключены 3 эксперта, квалификацию которых «пополнение» ставило под сомнение.

Самым резонансным эпизодом развития ситуации стало публичное заявление председателя комиссии Ольги Алтуниной об угрозах от незнакомых людей и состоявшемся в тот же день телефонном разговоре «на повышенных тонах» с депутатом Олегом Костиным. После резонансного случая события внешне затихли.

Несостоявшееся 23 октября заседание примечательно тем, что на нем была практически стопроцентная явка. Ранее в полном составе комиссии собраться не удавалось. Но наличие кворума, увы, не обеспечило нормальную работу. Повестка дня состояла из шести вопросов. Три из них предложила Ольга Алтунина: о продлении периода работы комиссии до 1 апреля 2019 года и соответственном переносе сроков подготовки отчетов и рекомендаций, а также о ходатайстве перед горсоветом о выделении средств для актуализации денежной оценки объектов коммунальной собственности. Два предложения внес депутат Игорь Жиров - о привлечении к работе экспертов восточного офиса государственной аудиторской службы и прокуратуры Донецкой области. Отметим, что представителей последней инстанции хотел бы видеть в комиссии и мэр Славянска Вадим Лях, направивший в орган личное ходатайство. Еще один пункт повестки дня, касающийся утверждения Положения о привлечении к комиссионной деятельности специалистов, предложил депутат Олег Костин. Именно последний и начал полемику, заблокировавшую в итоге заседание временного контрольного органа.

Костин указал на то, что 5 из шести вопросов были включены в повестку дня непосредственно перед заседанием, что не дало членам комиссии возможности их изучить. Встречное предложение - проголосовать за повестку и изучить вопросы прямо в ходе заседания - поддержки не встретило, и вязкий полилог продолжался еще около получаса.

В конце концов, стало ясно, что полноценной работы в этот день не выйдет, и когда повестку все же вынесли на голосование, все члены комиссии воздержались. Заседание, таким образом, пришлось объявить несостоявшимся. Следующая попытка найти консенсус назначена на 29 октября.