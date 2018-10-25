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Фотофакт

Послеремонтное состояние

Почему не состоялось заседание контрольной комиссии по коммунальной собственности

Павел Коротенко
25 октября 2018 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Несостоявшееся 23 октября заседание примечательно тем, что на нем впервые собрались почти все члены комиссии.

На текущей неделе планировалось заседание временной контрольной депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности. Перед ней, напомним, стоит задача: определить законность передачи в аренду объектов недвижимости. Из-за отсутствия консенсуса между собравшимися заседание «споткнулось» уже на этапе утверждения повестки дня.

Изначально в состав комиссии входили 7 депутатов горсовета от разных партий, фракция большинства при этом от участия в работе отказалась. Позже, однако, позиция «Оппоблока» изменилась, и 8 ее представителей все же были включены в комиссию. 

С этого момента начали возникать ситуации, так или иначе блокирующие работу. Сначала новые члены требовали предоставить им результаты уже проделанной работы, потом ходатайствовали о привлечении к анализу рекомендованного ими специалиста. Ранее к изучению документов уже были подключены 3 эксперта, квалификацию которых «пополнение» ставило под сомнение. 

Самым резонансным эпизодом развития ситуации стало публичное заявление председателя комиссии Ольги Алтуниной об угрозах от незнакомых людей и состоявшемся в тот же день телефонном разговоре «на повышенных тонах» с депутатом Олегом Костиным. После резонансного случая события внешне затихли.

Несостоявшееся 23 октября заседание примечательно тем, что на нем была практически стопроцентная явка. Ранее в полном составе комиссии собраться не удавалось. Но наличие кворума, увы, не обеспечило нормальную работу. Повестка дня состояла из шести вопросов. Три из них предложила Ольга Алтунина: о продлении периода работы комиссии до 1 апреля 2019 года и соответственном переносе сроков подготовки отчетов и рекомендаций, а также о ходатайстве перед горсоветом о выделении средств для актуализации денежной оценки объектов коммунальной собственности. Два предложения внес депутат Игорь Жиров - о привлечении к работе экспертов восточного офиса государственной аудиторской службы и прокуратуры Донецкой области. Отметим, что представителей последней инстанции хотел бы видеть в комиссии и мэр Славянска Вадим Лях, направивший в орган личное ходатайство. Еще один пункт повестки дня, касающийся утверждения Положения о привлечении к комиссионной деятельности специалистов, предложил депутат Олег Костин. Именно последний и начал полемику, заблокировавшую в итоге заседание временного контрольного органа. 

Костин указал на то, что 5 из шести вопросов были включены в повестку дня непосредственно перед заседанием, что не дало членам комиссии возможности их изучить. Встречное предложение - проголосовать за повестку и изучить вопросы прямо в ходе заседания - поддержки не встретило, и вязкий полилог продолжался еще около получаса.

В конце концов, стало ясно, что полноценной работы в этот день не выйдет, и когда повестку все же вынесли на голосование, все члены комиссии воздержались. Заседание, таким образом, пришлось объявить несостоявшимся. Следующая попытка найти консенсус назначена на 29 октября.

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Комментарии к статье «Почему не состоялось заседание контрольной комиссии по коммунальной собственности»

На текущей неделе планировалось заседание временной контрольной депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности. Перед ней, напомним, стоит задача: определить законность передачи в аренду объектов недвижимости. Из-за отсутствия консенсуса между собравшимися заседание «споткнулось» уже на этапе утверждения повестки дня.

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