Когда запустят отопление в Славянске, пока неясно

|25 октября 2018
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Начало отопительного сезона, назначенное в Славянске на понедельник, 22 октября, не состоялось. Многоэтажные дома, школы, детские сады и больницы остались без тепла. 23 октября мэр города Вадим Лях сообщил, что отопление запущено в родильном доме и детской больнице. Когда тепло подадут в жилые дома, он сказать не смог.
Как объясняют в «Славянсктеплосети», 22 числа они готовы были запустить оборудование. Ждали сигнала из области, чтобы снять пломбы на газовом оборудовании. Но он пока не поступил.
Более того, по словам городского головы, в соседнем Краматорске тепло стали подавать в дома 16 октября. Но потом по какой-то причине подача прекратилась.
- В этой ситуации меня больше всего волнуют детские сады. Подать в них тепло отдельно от жилого сектора мы не можем. И поступают сигналы, что дети мерзнут, - говорит мэр.
В то же время на брифинге департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации, который состоялся в тот же день в Краматорске, прозвучало, что власти Славянска сами приняли решение отложить начало отопительного сезона на 24 октября.
- Я так поняла, что Славянск вновь будет переносить его начало, потому что на улице такая температура (не ниже 8 градусов в течение 3 суток, - прим. ред.), - сказала заместитель директора департамента ЖКХ ДонОГА Лариса Гусева.
Отметим, что 23 октября среднесуточная температура составила 8,1 градус.
Однако, судя по всему, причиной сложившейся ситуации является долг «Донецктеплокоммунэнерго» за поставленный газ, сумма которого доходит до 1,8 млрд гривен. Без его погашения НАК «Нефтегаз» не выделяет лимит газа, и соответственно ПАО «Донецкоблгаз» не дает разрешение на запуск котельных.
На протяжении 2017-2018 годов местные власти в Украине необоснованно повысили тарифы на тепло. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявила председатель Национальной комиссии регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.
По данным НРЭКУ, рекордсменом по повышению стал Славянск, где тарифы поднялись на 70,3%.
Эта ситуация вызвала недоумение среди жителей города. Несмотря на постоянно дорожающие услуги, тарифы на тепло ни в прошлом, ни в этом году пока не поднимались. 24 октября в управлении ЖКХ состоялся брифинг, посвященный этому вопросу.
Замдиректора ПЕ «Славянсктеплосеть» Екатерина Соловьева объяснила, что на данном этапе тарифы для «Донецктеплокоммунэнерго» утверждает НКРЭКУ. Причем, они одинаковы во всех производственных единицах по области. Другими словами, тарифы в Славянске не могут отличаться от дружковских или бахмутских, если потребители получают услугу от местных теплосетей, входящих в «Донецктеплокоммунэнерго».
«Мы позвонили в НКРЭКУ. Как выяснилось, речь идет о тарифах на услуги Славянской ТЭС. Их Николаевская ОТГ утвердила для жителей Николаевки», - говорит замдиректора теплосети.
Замначальника УЖКХ Ольга Заруба не увидела в случившемся злого умысла.
«Вероятно, для Киева все равно. Если ТЭС - Славянская, значит и тарифы утверждал Славянск», - сказала она и сообщила, что управление обратится в НКРЭКУ с требованием опровергнуть распространенную информацию.
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• Спортшкола может переехать в ДК на Светлодарскую
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• О чем рассказал начальник патрульной полиции Славянска и Краматорска
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• Элина Свитолина одержала две победы на старте
• Достижения спортсменов СК «Киокушин каратэ» на международных соревнованиях
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• Восемь наград славянских «вольников»
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Комментарии к статье «Когда запустят отопление в Славянске, пока неясно»
Начало отопительного сезона, назначенное в Славянске на понедельник, 22 октября, не состоялось. Многоэтажные дома, школы, детские сады и больницы остались без тепла. 23 октября мэр города Вадим Лях сообщил, что отопление запущено в родильном доме и детской больнице. Когда тепло подадут в жилые дома, он сказать не смог.