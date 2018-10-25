|25 октября 2018
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Люксембургский Красный Крест и правительство Федеративной республики Германия выделили деньги на тепломодернизацию здания женской консультации. Она была проведена без долгих отсрочек. Торжественное открытие обновленного помещение состоялось в тот же день, 18 октября.
Кроме «шубы», новой кровли и окон, здесь появился пандус для людей с особенными физическими потребностями.
- Правительство Германии и Красный Крест закупили новую мебель для женской консультации, физиотерапевтическое оборудование для кабинетов, новую стоматологическую установку, кольпаскоп. Сейчас здесь работает дневное отделение на 16 коек, - рассказал главный врач славянского родильного дома Сергей Туреев.
Все эти расходы составили около 300 тыс. евро. Но и результат превзошел ожидания. «Здесь приятно работать», - так комментируют изменения врачи. «Теперь обязательно приду сюда беременной вторым ребенком», - говорят посетительницы консультации.
Женская консультация, которая является подразделением роддома, обслуживает более 64 тысяч жительниц города. За каждую смену здесь осматривают и оказывают помощь 160 женщинам. При этом ремонт в здании не делался более 40 лет.
Городской голова Вадим Лях поблагодарил представителей Красного Креста, участников проекта GIZ и правительство Германии за оказанную помощь. Благодаря ей жители Славянска могут получать более качественные медицинские услуги.
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25 октября 2018
• В женской консультации - тепломодернизация и новое оборудование
• Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске
• Когда запустят отопление в Славянске, пока неясно
• ЦПАУ запустят в тестовом режиме
• Почему не состоялось заседание контрольной комиссии по коммунальной собственности
• В Славянском районе будет свой конкурс мини-проектов
• Славянцам рассказали, что такое ревитализация и чем это полезно
• Сроки открытия опорной школы уже даже не называют
• Спортшкола может переехать в ДК на Светлодарскую
• В результате ДТП два подростка получили травмы
• «Заброшка» - это, похоже, навсегда
• Где в Славянске можно купить вакцину от гриппа
• О чем рассказал начальник патрульной полиции Славянска и Краматорска
24 октября 2018
• «Шахтер» без шансов уступил «МанСити»
• Элина Свитолина одержала две победы на старте
• Достижения спортсменов СК «Киокушин каратэ» на международных соревнованиях
• 23 медали украинских олимпийцев
• Восемь наград славянских «вольников»
• ФК «Славянск» сыграл вничью с ФК «Долина»
• Роман Мартынов – победитель чемпионата Славянска по быстрым шахматам
• Серебряная медаль Алексея Пучкова
22 октября 2018
• Реальная децентрализация- это ответ федерализации и способ борьбы с коррупцией
18 октября 2018
• В Славянском районе на пожаре погиб мужчина
• В Славянске новый военный комиссар
• Удобрения – главный залог успеха хорошего урожая
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Комментарии к статье «В женской консультации - тепломодернизация и новое оборудование»
Люксембургский Красный Крест и правительство Федеративной республики Германия выделили деньги на тепломодернизацию здания женской консультации. Она была проведена без долгих отсрочек. Торжественное открытие обновленного помещение состоялось в тот же день, 18 октября.