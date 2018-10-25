В женской консультации - тепломодернизация и новое оборудование

Люксембургский Красный Крест и правительство Федеративной республики Германия выделили деньги на тепломодернизацию здания женской консультации. Она была проведена без долгих отсрочек. Торжественное открытие обновленного помещение состоялось в тот же день, 18 октября.

Кроме «шубы», новой кровли и окон, здесь появился пандус для людей с особенными физическими потребностями.

- Правительство Германии и Красный Крест закупили новую мебель для женской консультации, физиотерапевтическое оборудование для кабинетов, новую стоматологическую установку, кольпаскоп. Сейчас здесь работает дневное отделение на 16 коек, - рассказал главный врач славянского родильного дома Сергей Туреев.

Все эти расходы составили около 300 тыс. евро. Но и результат превзошел ожидания. «Здесь приятно работать», - так комментируют изменения врачи. «Теперь обязательно приду сюда беременной вторым ребенком», - говорят посетительницы консультации.

Женская консультация, которая является подразделением роддома, обслуживает более 64 тысяч жительниц города. За каждую смену здесь осматривают и оказывают помощь 160 женщинам. При этом ремонт в здании не делался более 40 лет.

Городской голова Вадим Лях поблагодарил представителей Красного Креста, участников проекта GIZ и правительство Германии за оказанную помощь. Благодаря ей жители Славянска могут получать более качественные медицинские услуги.