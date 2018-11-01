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Фотофакт

Послеремонтное состояние

Общежитие на Торговой - выход не найден

Светлана Вьюниченко
1 ноября 2018 Просмотров: 29 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Тему аварийности здания общежития, расположенного на ул. Торговой, 4, в соцсетях подняли жители Славянска. Проблема волнует не только жильцов проблемного сооружения, но и родителей, чьи дети ходят мимо опасного объекта на занятия в ООШ №15.

В пятиэтажном кирпичном здании появились трещины на углах с обоих торцов.  Создается впечатление, что кирпичная кладка может обвалиться в любой момент. И что после этого произойдет, остается только догадываться. Ярким примером служит соседний Краматорск, Там на днях обвалился аварийный козырек подъезда многоэтажного дома. Конструкция упала на мужчину, выходящего из дома. Через сутки он скончался в реанимации местной больницы. 

Но даже в свете подобных печальных событий город не может повлиять на ситуацию. Об этом на пресс-конференции 30 октября рассказал мэр Славянска Вадим Лях. 

- Общежитие принадлежит ПАО «Славтяжмаш». Город готов принять его в собственность. Но владельца такое решение не устраивает. Пока здание не находится в коммунальной собственности, выделять средства на его ремонт местный бюджет не может. Собственник этого делать, по-видимому также не собирается - говорит градоначальник.

Городской голова также добавил, что у общежития имеются проблемы с ДТЭК, что еще больше усугубляет ситуацию.

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Комментарии к статье «Общежитие на Торговой - выход не найден»

Тему аварийности здания общежития, расположенного на ул. Торговой, 4, в соцсетях подняли жители Славянска. Проблема волнует не только жильцов проблемного сооружения, но и родителей, чьи дети ходят мимо опасного объекта на занятия в ООШ №15.

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