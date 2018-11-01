|1 ноября 2018
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Тему аварийности здания общежития, расположенного на ул. Торговой, 4, в соцсетях подняли жители Славянска. Проблема волнует не только жильцов проблемного сооружения, но и родителей, чьи дети ходят мимо опасного объекта на занятия в ООШ №15.
В пятиэтажном кирпичном здании появились трещины на углах с обоих торцов. Создается впечатление, что кирпичная кладка может обвалиться в любой момент. И что после этого произойдет, остается только догадываться. Ярким примером служит соседний Краматорск, Там на днях обвалился аварийный козырек подъезда многоэтажного дома. Конструкция упала на мужчину, выходящего из дома. Через сутки он скончался в реанимации местной больницы.
Но даже в свете подобных печальных событий город не может повлиять на ситуацию. Об этом на пресс-конференции 30 октября рассказал мэр Славянска Вадим Лях.
- Общежитие принадлежит ПАО «Славтяжмаш». Город готов принять его в собственность. Но владельца такое решение не устраивает. Пока здание не находится в коммунальной собственности, выделять средства на его ремонт местный бюджет не может. Собственник этого делать, по-видимому также не собирается - говорит градоначальник.
Городской голова также добавил, что у общежития имеются проблемы с ДТЭК, что еще больше усугубляет ситуацию.
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• Когда и как город будут делить между управляющими компаниями
• Славянcк и Львов готовы вместе развивать сферу культуры
• Общежитие на Торговой - выход не найден
• Каникулы закончились не для всех
• Спортсмены - гордость города
• Славянцы просят вернуть аппаратные совещания
• Процесс завершен: Славянская ООШ №14 возродилась в интернате №1
• Парк «Шелковичный»: ремонт легко начать, но трудно закончить
• «Черные лесорубы» или «рыбаки»: кого ранили в посадке под Славянском
• В Славянском горотделе - новый начальник. Пока «врио»
• Тихая охота таит в себе риск для здоровья и даже жизни
• Патрульные задержали виновника аварии
31 октября 2018
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• Элина Свитолина выиграла итоговый чемпионат мира
• Разгром «Королей и увольнение Лопетеги
• Деревянченко раздельным решением судей уступил Джейкобсу
• Пять медалей украинских борцов
• Досрочное чемпионство Льюиса Хэмилтона
30 октября 2018
• Преимущества регистрации компании в ОАЭ
29 октября 2018
• Отказа от коррупции хватило бы, чтобы больше не брать кредиты у МВФ
25 октября 2018
• В женской консультации - тепломодернизация и новое оборудование
• Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске
• Когда запустят отопление в Славянске, пока неясно
• ЦПАУ запустят в тестовом режиме
• Почему не состоялось заседание контрольной комиссии по коммунальной собственности
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Комментарии к статье «Общежитие на Торговой - выход не найден»
Тему аварийности здания общежития, расположенного на ул. Торговой, 4, в соцсетях подняли жители Славянска. Проблема волнует не только жильцов проблемного сооружения, но и родителей, чьи дети ходят мимо опасного объекта на занятия в ООШ №15.